TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VERT įvardijo, kokios elektros kainos bus kitąmet

2025-10-10 10:34 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-10 10:34

Prognozuojama elektros rinkos kaina 2026 metams sieks 8,039 cento už kilovatvalandę (kWh) (80,39 euro už MWh) – 2,3 proc. mažiau nei nustatyta 2025-iesiems.  

Elektra (nuotr. Elta)

2

Tuo metu pirmajam kitų metų pusmečiui ji būtų 8,525 cento (85,25 euro), arba 3,25 proc. mažesnė nei šių metų pirmąjį pusmetį ir ir 0,36 proc. mažesnė nei antrąjį pusmetį. 

Tokias prognozuojamas kainas Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) turėtų nustatyti posėdyje penktadienį.

Prognozuojama rinkos kaina naudojama nustatant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą bei visuomeninei elektros kainai apskaičiuoti. Ji svarbi trečiojo rinkos liberalizavimo etapo bei pažeidžiamiems elektros vartotojams. 

Nustatant kainą, VERT atsižvelgia į elektros kainas biržoje „Nord Pool“ Lietuvos ir Suomijos prekybos zonose už 12 paskutinių mėnesių – nuo 2024 metų rugsėjo 1 dienos iki šių metų rugpjūčio 30 dienos, finansinių priemonių ateities sandorių paros kainų indeksus bei kitus parametrus. 

Visuomeninė kaina vartotojams, gaunantiems elektrą iš vidutinės įtampos tinklų, nuo liepos yra 12,694 cento už kWh (su PVM) – 0,05 proc. mažesnė nei pirmąjį pusmetį, iš žemos įtampos tinklų – 19,94 cento, arba 0,03 proc. mažiau.  

Nuo birželio iki 2030 metų visuomeninę kainą moka nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę arba į visuomeninį tiekimą grįžę smulkūs iki 1 tūkst. kWh elektros per metus suvartojantys bei pažeidžiami buitiniai vartotojai – iš viso apie 1 mln.   

