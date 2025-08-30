Prieš vizitą Kinijoje – Putino pareiškimas: tikisi „papildomo galingo postūmio“

Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (SCO) viršūnių susitikime Tiandzine jis susitiks su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Naujienų agentūrai „Xinhua“ V. Putinas sakė besitikintis, kad susitikimas suteiks „papildomą galingą postūmį“ kuriant naują pasaulio tvarką.
Ilgame interviu, kuris patalpintas Kremliaus interneto svetainėje, V. Putinas neminėjo nei JAV ar Ukrainos, nei Rusijos „specialiosios karinės operacijos“, t. y. karo prieš Ukrainą.
Tačiau jis kelis kartus pakartojo, kad reikia nutraukti JAV dominavimą pasaulio reikaluose. Jis taip pat sakė, kad JAV doleris silpsta, o Rusija ir Kinija prekyboje beveik visiškai perėjo prie savo nacionalinių valiutų.
V. Putinas taip pat mano, kad globalieji Pietūs stiprėja, o šioms pastangoms vadovauja BRICS šalys (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika) ir prie jų besijungiančios valstybės. Anot jo, visos jos ir bus svarbiausia naujos pasaulio tvarkos dalis.
Pasak Kremliaus, V. Putinas Kinijoje susitiks su daugelio šalių lyderiais, įskaitant Indijos, Turkijos, Irano, Serbijos ir Pakistano.
Pekinas paskelbė, kad rugpjūčio 31–rugsėjo 1 d. vykstantis viršūnių susitikimas bus pats didžiausias nuo tada, kai prieš 24 metus buvo įkurta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija siekiant kovoti su terorizmu ir gilinti ekonominį bendradarbiavimą.
SCO pirmininkaujanti Kinija tikisi, kad renginyje dalyvaus 20-ies valstybių ir 10-ies organizacijų atstovai.
Šiuo metu 10 valstybių yra SCO narės. Ją įkūrė Rusija, Kinija, Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas ir Uzbekistanas. 2023 m. prie jos prisijungė Indija, Pakistanas ir Iranas, o 2024 m. – Baltarusija.
