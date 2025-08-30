„Visur karas paliko savo pėdsakus“: Ukrainoje – nematoma, bet mirtina grėsmė

Šiaurės rytų Ukrainoje, mažiau nei 50 km nuo Rusijos sienos, yra Šostkos miestas. Per pirmuosius plataus masto invazijos mėnesius jis papuolė į blokadą ir nuo tada nuolat patiria Rusijos apšaudymus.
Nematomas, bet mirtinas pavojus Ukrainoje
Tačiau net ir tada, kai atakos baigsis, mieste liks nematomas pavojus. Ir jis išliks ilgą laiką. Tai nesprogę rusų sprogmenys.
Ukraina dabar yra viena iš labiausiai užminuotų šalių pasaulyje. Skaičiuojama, kad užminuotas maždaug ketvirtadalis Ukrainos.
Kai kuriuose Ukrainos regionuose, pavyzdžiui, Sumuose, tai reiškia, kad žmonės nebegali naudotis kai kuriais keliais, vaikščioti parkuose, pavojingi tapo ir miškai. Laukai, kurie anksčiau maitino bendruomenes, turi būti apleisti.
„Prieš keletą dienų virš mūsų praskrido 40 „Shahed“ dronų. Dabar jie gali mesti minas, todėl net jei jos iš karto nesprogsta, visada yra tikimybė, kad kažkas sprogs vėliau“, – sako 21 metų Šostkos gyventoja ir sprogmenų specialistė Jelyzaveta Kyseliova.
„Žmonės paprastai skambina Ukrainos kariuomenei, kai pamato ką nors įtartina, bet minos dabar yra visur, numestos iš dronų, išmėtytos raketomis. Prieš dvi savaites šeima žuvo kelyje, kuriuo važinėjo daugelį metų. Tai nebuvo paslėptas kelias. Ta mina ten buvo padėta neseniai, tikriausiai dronu“, – pasakoja ji.
Vietos aktyvistai sako, kad incidentai, susiję su minomis, įvyksta taip dažnai, kad kai kurie gyventojai net nebesivargina apie juos pranešti.
Minos griauna šeimas
Ukrainos pietuose, kitame smarkiai bombarduojamame fronto mieste Chersone gyvena Liudmila Kryvorotko gyvena. Ji neteko dviejų savo vaikų, jie žuvo dėl tokių sprogmenų.
2022 m. žiemą Liudmila ir jos keturi vaikai paliko savo miestą ir ieškojo prieglobsčio pas giminaičius. Jie nežinojo, kad pasitraukdama rusų armija panaudojo minas ir sprogmenis bei užminavo civilinius kelius. Šeimos automobilis užvažiavo ant vienos tokios minos.
„Du mano vaikai – 19 metų sūnus ir 22 metų dukra – žuvo vietoje. Aš praradau sąmonę, o jauniausia dukra buvo sunkiai sužeista. 14 metų sūnus Mykhailo patyrė smegenų sukrėtimą, bet jis ištempė mus iš automobilio“, – pasakoja ji.
Jiems pavyko nueiti iki artimiausio kaimo, kur juos išgelbėjo Ukrainos kariai.
Liudmilai buvo pradurti plaučiai, lūžo šonkauliai. Jauniausia dukra išgyveno, bet patyrė veido ir krūtinės sužalojimus. Jų kūnai liko padengti randais.
„Neturime kur eiti, kad būtume saugūs, visur karas paliko savo pėdsakus“, – sako ji.
Paprastai minos yra sukonstruotos taip, kad sprogtų, kai ant jų užminama arba netgi kai jos paliečiamos ar pajudinamos. Jos būna įvairių formų ir dydžių, priklausomai nuo to, ką jos skirtos naikinti.
Sovietų pajėgos Afganistane naudojo mažus drugelio formos sprogmenis. Jie ir toliau žaloja vaikus, kurie sprogmenis paima iš smalsumo. Tokie sprogmenys taip pat buvo rasti Ukrainoje.
Ukrainos skaičiavimai rodo, kad minų sužeisti žmonės jau skaičiuojami tūkstančiais, žuvusieji – šimtais. Tarp žuvusių yra bent 18 vaikų.
JT minų ekspertas Paul Heslop teigia, kad Ukrainoje jau yra daugiau nei 1 mln. minų, o Rusijos pajėgos, „plačiai užminavo“ kai kurias šalies dalis.
„Taip pat yra labai daug nesprogusių šaudmenų, raketų, granatų, minų iš kovų, ypač buferinėje zonoje, kur artilerijos šaudymo nuotolis yra maždaug 20 mylių“, – sako P. Heslop.
„Valydami teritorijas, susiduriame su tokio sudėtingumo ir masto užduotimis, kokių dar niekada anksčiau nematėme“, – priduria jis.
