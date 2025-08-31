Putinas ir Xi Jinpingas rezga naują planą? Įvardijo galimą tikslą Kinijoje

Manoma, kad Putinas su Xi Jinpingu derins atsaką Amerikos prezidento spaudimui baigti karą.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kinijos lyderis ruošia ir didelį karinį paradą Pekine į kurį, kaip ir prieš tai į Maskvą, žada atvykti Slovakijos ir Serbijos vadovai. Tuo metu Kyjivas perspėja, kad ruošia naujus smūgius giliai Rusijoje ir rodo naujus vaizdus su 3000-čius kilometrų skriejančiomis raketomis „Flamingo“
Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino lėktuvas leidžiasi Kinijos šiauriniame Tiandzino mieste. Karo nusikaltėlis atvyko pas pagrindinį savo sąjungininką kare prieš Ukrainą ir iš esmės prieš visus Vakarus – Kinijos prezidentą Xi Jinpingą.
Tiandzine prasideda dvi dienas truksiantis Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos susitikimas. Organizacijos, kurios tikslas – palenkti pasaulio galios svarstykles iš Vakarų į Rytus, sumenkinti Vakarų aljansų, kaip NATO, įtaką.
Šio didelio plano šeimininkas – Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, nuo kurio Putinas – vis labiau priklausomas.
Tiandzine susirinko tikra pasaulio diktatorių grietinėlė – čia ir kiek anksčiau atskridęs neteisėtas Baltarusijos prezidentas.
„Dabar mes mokomės iš jūsų visose srityse: nuo karo pramonės iki plataus vartojimo prekių“, – pareiškė Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka.
Atvyko ir pagrindinio Artimųjų Rytų terorizmo rėmėjo Irano prezidentas Masoudas Pazeškianas, kuris su Putinu veikiausiai aptars Teherano branduolinės programos ateitį.
Manoma, atvyks ir Kim Jong Unas
O po poros dienų Putinas Pekine, manoma, susitiks ir su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, kuris tapo pagrindiniu ginklų tiekėju Maskvai.
Bendrai nuotraukai rikiuojasi ir vadovai šalių, kurios padeda Rusijai apeiti Vakarų sankcijas. Lyg alternatyvus pasaulis, bendromis pastangomis mojantis ranka į Vašingtono grasinimus ir Vakarų sankcijas.
Labiau prie šio pasaulio, panašu, šliejasi ir Indija, kurios premjeras pradeda pirmą vizitą Kinijoje nuo 2018 m.
„Esame pasiryžę plėtoti mūsų santykius, grįsdami juos pasitikėjimu, pagarba ir jautrumu.“
Dvi daugiausiai gyventojų turinčios pasaulio šalys yra įnirtingos varžovės, kovojančios dėl įtakos visoje Pietų Azijoje, o 2020 metais turėjo mirtiną pasienio konfliktą.
Apie glaudesnį bendradarbiavimą su lyg šiol pagrindine varžove Kinija – N. Modis kalba ką tik įsigaliojus 50% JAV tarifams už tai, kad Indija perka Rusišką naftą.
„Tai teisingas sprendimas mūsų šalims būti draugais, kuriuos sieja kaimyniniai ir draugiški ryšiai.“
Xi Jinpingas dalį svečių trečiadienį kviečia ir į karinį paradą Pekine, skirtą paminėti 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines. Pekinas kruopščiai repetuoja pasirodymą, kuriame demonstruos savo karinę galią. Paradą gyvai žada stebėti ir Slovakijos premjeras Robertas Ficas ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius – Putino draugai Europoje, kurie kartu stebėjo ir paradą Maskvoje.
O pats Putinas, manoma, vizito metu su kinais derins pozicijas, kaip toliau priešintis JAV prezidento norams baigti karą. Putino karui gyvybiškai būtina Kinijos ekonominė ir technologinė parama.
Štai kad ir dronų kameros, kaip ši, pagamintos Kinijoje. Šią vaizdo medžiagą ukrainiečiai skelbia radę numušto maskolių drono vaizdo kameroje. Ją pagaminę kinai, matyt, pamiršo ištrinti kameros bandymų vaizdus.
Kinijos technologijos kasdien padeda rusofašistams atakuoti Ukrainos miestus. Šią naktį maskoliai dronais smogė Odesos sričiai ir Černihivui.
O Kyjivas žada vis daugiau sprogimų ir pačioje Rusijoje. Ukrainiečiai demonstruoja naujausius 3000 km skriejančių savo gamybos raketų „Flamingo“ paleidimo vaizdus.
V. Zelenskis sako su kariuomenės vadu aptaręs naujų smūgių giliai Rusijoje planus.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.
