Zelenskis perspėjo NATO: įvardijo, ko siekia Putinas

Interviu metu jo buvo paklausta, kokią žinutę Vladimiras Putinas šia ataka siunčia europiečiams.
„Jis bando NATO“, – sako V. Zelenskis.
„Jis nori pamatyti, kam NATO yra pasirengusi, ką ji gali padaryti diplomatinėje ir politinėje srityse ir kaip į tai sureaguos vietos gyventojai“, – pabrėžia jis.
„Be to, mano nuomone, kita žinia, kurią jie siunčia, yra: „nedrįskite suteikti Ukrainai papildomų oro gynybos sistemų, nes jos gali prireikti jums patiems“, – pastebi V. Zelenskis.
Pasiuntė žinutę Trumpui
Jis interviu metu pasiuntė žinutę Donaldui Trumpui. Anot jo, tik jis vienas turi galią sustabdyti V. Putiną ir laikas veikti dabar.
V. Zelenskis mano, kad D. Trumpas nenori daryti spaudimo V. Putinui, nes tai galėtų pakenkti pastangoms užbaigti karą.
V. Zelenskis tikisi, jog Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris per prezidento vizitą Jungtinėje Karalystėje šią savaitę išsamiai aptars Ukrainos ateities užtikrinimo klausimus.
„Labai tikiuosi, kad jis (Starmeris – red. past.) galės labai konkrečiai aptarti JAV saugumo garantijas Ukrainai.
Prieš baigiant karą, aš tikrai noriu, kad būtų sudaryti visi susitarimai. Noriu <...> turėti dokumentą, kurį remia JAV ir visi Europos partneriai. Tai labai svarbu.
Kad tai įvyktų, mums reikia aiškios prezidento Trumpo pozicijos“, – pabrėžia jis.
D. Trumpas šią savaitę sulauks ypatingo dėmesio per precedento neturintį antrąjį valstybinį vizitą Jungtinėje Karalystėje (JK) – šalis tikisi, kad karališka pompastika ir iškilmingumas padės patraukti nenuspėjamą JAV prezidentą į jos pusę.
