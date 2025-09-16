Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis perspėjo NATO: įvardijo, ko siekia Putinas

2025-09-16 07:33 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-16 07:33

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo rusų dronų ataką Lenkijoje, rašo „Sky news“.

Putino kalbos apie taiką: Zelenskis – tai ultimatumas, o JAV nemano, kad Rusija pajėgi kažką nurodinėti (nuotr. SCANPIX)
36

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo rusų dronų ataką Lenkijoje, rašo „Sky news“.

REKLAMA
2

Interviu metu jo buvo paklausta, kokią žinutę Vladimiras Putinas šia ataka siunčia europiečiams.

„Jis bando NATO“, – sako V. Zelenskis.

„Jis nori pamatyti, kam NATO yra pasirengusi, ką ji gali padaryti diplomatinėje ir politinėje srityse ir kaip į tai sureaguos vietos gyventojai“, – pabrėžia jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Be to, mano nuomone, kita žinia, kurią jie siunčia, yra: „nedrįskite suteikti Ukrainai papildomų oro gynybos sistemų, nes jos gali prireikti jums patiems“, – pastebi V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Pasiuntė žinutę Trumpui

Jis interviu metu pasiuntė žinutę Donaldui Trumpui. Anot jo, tik jis vienas turi galią sustabdyti V. Putiną ir laikas veikti dabar.

REKLAMA

V. Zelenskis mano, kad D. Trumpas nenori daryti spaudimo V. Putinui, nes tai galėtų pakenkti pastangoms užbaigti karą.

V. Zelenskis tikisi, jog Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris per prezidento vizitą Jungtinėje Karalystėje šią savaitę išsamiai aptars Ukrainos ateities užtikrinimo klausimus.

„Labai tikiuosi, kad jis (Starmeris – red. past.) galės labai konkrečiai aptarti JAV saugumo garantijas Ukrainai.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš baigiant karą, aš tikrai noriu, kad būtų sudaryti visi susitarimai. Noriu <...> turėti dokumentą, kurį remia JAV ir visi Europos partneriai. Tai labai svarbu.

Kad tai įvyktų, mums reikia aiškios prezidento Trumpo pozicijos“, – pabrėžia jis.

D. Trumpas šią savaitę sulauks ypatingo dėmesio per precedento neturintį antrąjį valstybinį vizitą Jungtinėje Karalystėje (JK) – šalis tikisi, kad karališka pompastika ir iškilmingumas padės patraukti nenuspėjamą JAV prezidentą į jos pusę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas baigtųsi per 60 ar 90 dienų: JAV pareigūnas įvardijo, ką turi padaryti Europa (1)
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Aliarmas iš Lenkijos dėl Maskvos: „Turime daryti viską, kad būtume pasirengę karui“ (3)
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo du žmonės (1)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskis kreipėsi į Trumpą: mums reikia aiškios pozicijos (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ne prezidentas
Ne prezidentas
2025-09-16 07:44
Zelenskis - ne prezidentas, jis bandu-formavimu lauko vadas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų