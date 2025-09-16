Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pasirašė memorandumą, kuriuo į Memfį siunčiama Nacionalinė gvardija

2025-09-16 07:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 07:11

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasirašė memorandumą, kuriuo, siekiant kovoti su nusikalstamumu JAV miestuose, į Memfį siunčiamas Nacionalinės gvardijos karių, FTB agentų ir kovos su narkotikais pareigūnų kontingentas.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasirašė memorandumą, kuriuo, siekiant kovoti su nusikalstamumu JAV miestuose, į Memfį siunčiamas Nacionalinės gvardijos karių, FTB agentų ir kovos su narkotikais pareigūnų kontingentas.

0

Pasirašydamas memorandumą, D. Trumpas sakė, kad toks sprendimas priimtas Respublikonų partijai priklausančio gubernatoriaus Billo Lee prašymu. Jis pridūrė, kad šios pajėgos veiks pagal Vašingtone vykdomos operacijos modelį. Data, nuo kurios bus vykdoma ši operacija, dokumente nenurodyta.

„Šioje operacijoje dalyvaus Nacionalinė gvardija, taip pat FTB, ATF, DEA, ICE, Vidaus saugumo tyrimų tarnyba ir JAV maršalai“, – teigė D. Trumpas.

JAV Tenesio valstijoje esantis Memfis po Los Andželo ir Vašingtono yra jau trečias demokratų valdomas miestas, į kurį prezidentas siunčia Nacionalinės gvardijos karius. Memfio meras Paulas Youngas karių dislokavimui jo mieste nepritaria.

D. Trumpas taip pat vėl ėmė grasinti dislokuoti karius Čikagoje, nepaisydamas šio miesto ir valstijos pareigūnų prieštaravimų, sakydamas: „Tikimės, kad gubernatorius mus palaikys, nes kitaip veiksmų imsimės be jo“. Jis sakė, kad taip pat galėtų apsvarstyti galimybę įvykdyti intervenciją ir Sent Luise Misūrio valstijoje.

Prieš keletą savaičių JAV prezidentas pasiuntė į Vašingtoną Nacionalinės gvardijos karių kontingentą, šį miestą pavadindamas „žiurkių irštva“. Birželį, nepaisant vietos valdžios institucijų pasipriešinimo, per protestus prieš Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) reidus, kurių taikiniu buvo migrantai, Nacionalinės gvardijos daliniai buvo dislokuoti ir Kalifornijoje.

JAV Nacionalinę gvardiją paprastai kontroliuoja valstijos. Prezidentas vadovavimą gvardijai gali perimti tik karo ar nepaprastosios padėties šalyje atvejais. Nacionalinė gvardija yra karinio rezervo dalinys ir priklauso JAV ginkluotosioms pajėgoms.

