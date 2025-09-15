Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainiečiai nustebę: rusai pastebėti į mūšį einantys iškart lavonmaišiuose

2025-09-15 21:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 21:02

Rusijos kariai užfiksuoti išbandant naują maskuotės būdą – slėpėsi užsidėję didelius juodus maišus, rašoma „Telegram“ kanale „Pravda Heraščenko“.

Ukrainiečiai nustebę: rusai pastebėti į mūšį einantys iškart lavonmaišiuose (nuotr. stop kadras)

Rusijos kariai užfiksuoti išbandant naują maskuotės būdą – slėpėsi užsidėję didelius juodus maišus, rašoma „Telegram“ kanale „Pravda Heraščenko“.

18

„Rusų pėstininkai Trečiojo armijos korpuso atsakomybės zonoje eksperimentuoja su įvairiais maskuotės būdais. Šį kartą okupantai užsidėjo didelius maišus, tačiau, nepaisant to, buvo aptikti ir likviduoti“, – rašoma kanale.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užfiksuotame vaizdo įrašė  – okupantų likvidavimas, kurį atliko Ukrainos 63-osios atskiros motorizuotos brigados dronų sistemos bataliono operatoriai.

Situacija mūšio lauke

Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir nacionalinės gvardijos daliniai koordinuotų operacijų metu Donecko srityje išlaisvino Pankivkos gyvenvietę ir aplinkines teritorijas, platformoje „Telegram“ pranešė nacionalinės gvardijos 1-ojo „Azovo“ korpuso spaudos tarnyba.

Taip pat šiuo metu vyksta intensyvi Kupjansko, Charkivo srityje, gynyba. Apie tai pranešė 429-ojo atskirojo nepilotuojamų orlaivių pulko vadas Jurijus Fedorenko. Jo teigimu, artimiausiu metu priešas negali visiškai okupuoti šio gyvenvietės.

Tuo tarpu rusų okupantai toliau terorizuoja taikius Ukrainos gyventojus. Okupantai numetė bombas ant namų Kramatorske, Donecko srityje. Išpuolio metu sužeista 15 žmonių.

Be to, rusai smogė civiliams, kurie rinko derlių Sumų srityje. Sužeista 12 žmonių.

