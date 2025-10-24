Paaiškėjo, kas liko KAM komandoje, pasitraukus Šakalienei: pavardė – tik viena

„Spalio 23 dieną vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, laikinai einančio krašto apsaugos ministro pareigas, įsakymu Tomas Godliauskas priimtas į krašto apsaugos viceministro pareigas laikotarpiui, kol V. Kondratovičius laikinai eis krašto apsaugos ministro pareigas“, – rašoma BNS perduotame KAM atsakyme.
„Kol kas pasirašytas tik šis vienas įsakymas dėl krašto apsaugos viceministro skyrimo“, – teigia ministerija.
Kaip BNS informavo Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas, dėl kitų KAM politinės komandos narių kol kas nėra priimta sprendimų.
„Vyriausybės lygiu teikiamas prioritetas kuo greičiau surasti ir paskirti nuolatinį vadovą Krašto apsaugos ministerijai“, – rašoma atsakyme.
Be T. Godliausko politinę komandą sudarė viceministrai Karolis Aleksa, Loreta Maskaliovienė ir Bronius Bieliauskas, kancleriu dirbo Dainius Ivoškis.
D. Šakalienė pareigas paliko, nes prarado premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą.
Pastaruoju metu daugiausia klausimų sulaukė praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengtas susitikimas su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie po jo socialiniuose tinkluose paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai numatyti 5,38 proc. BVP. Anot D. Šakalienės, kitų metų gynybos biudžetas neturėtų būti mažesnis kaip 5,5 proc. BVP.
Jos teigimu, pirminiame projekte lėšos krašto apsaugai nesiekė 4 proc. BVP, o spalio 1 dieną Vyriausybės pasitarime buvo pristatytas projektas, kuriame numatyta 4,87 proc. BVP.
D. Šakalienės duomenimis, gynybos biudžetas iki 5,38 proc. BVP skubiai padidintas tik spalio 14 dieną. Tą pačią dieną, kai KAM vyko neformalus susitikimas su nuomonės formuotojais, visuomenininkais, žurnalistais.
Premjerė pabrėžė, kad biudžetas pastarosiomis savaitėmis buvo nuolat koreguojamas, ir tai yra normali praktika.
Kaip rašė BNS, galimais kandidatais pakeisti D. Šakalienę buvo įvardijami T. Godliauskas ir K. Aleksa, pastarąjį pareigas paliekanti socialdemokratė įvardijo kaip pirmąjį pasirinkimą.
K. Aleksa vasarį įstojo į Socialdemokratų partiją.
Būtent partietį socialdemokratai ir siekia paskirti ministru, tačiau to nelaiko būtina sąlyga.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!