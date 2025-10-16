Viceministras patvirtino, kad šią savaitę vyko neoficialūs pokalbiai apie gynybos biudžetą

„Buvo kalba apie poreikius, kokių mes tikslų siekiame, ko reikia valstybei. Tie patys visuomenininkai domisi, nes tema yra aktuali, susieta su gynybos stiprinimu, biudžeto progresija, kurią mes numatėme“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė T. Godliauskas.
„Aš pats nebuvau tuose susitikimuose, kokie buvo kriterijai, kas ten galėjo dalyvauti – negaliu pasakyti. (…) Viena imtimi buvo norima atliepti visuomenininkų susidomėjimą“, – pridūrė jis.
„Kad toks veiksmas vyko šią savaitę – aš žinojau. Bet kaip buvo planuota, kokie veiksmai daryti – aš komentuoti negaliu“, – akcentavo viceministras.
