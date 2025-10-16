Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Viceministras patvirtino, kad šią savaitę vyko neoficialūs pokalbiai apie gynybos biudžetą

2025-10-16 11:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 11:50

Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais dėl kitąmet gynybai skiriamo biudžeto. 

Tomas Godliauskas (nuotr. Elta)

0

„Buvo kalba apie poreikius, kokių mes tikslų siekiame, ko reikia valstybei. Tie patys visuomenininkai domisi, nes tema yra aktuali, susieta su gynybos stiprinimu, biudžeto progresija, kurią mes numatėme“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė T. Godliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš pats nebuvau tuose susitikimuose, kokie buvo kriterijai, kas ten galėjo dalyvauti – negaliu pasakyti. (…) Viena imtimi buvo norima atliepti visuomenininkų susidomėjimą“, – pridūrė jis. 

„Kad toks veiksmas vyko šią savaitę – aš žinojau. Bet kaip buvo planuota, kokie veiksmai daryti – aš komentuoti negaliu“, – akcentavo viceministras. 

