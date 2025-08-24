Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
46
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Paskelbta, kada vyks aktyvioji „Zapad“ pratybų dalis, bet planuojama gynybos linija Lietuvos pasienyje – dar tik idėja

2025-08-24 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 09:30

Už krašto apsaugą atsakingų kariškių ir politikų darbo tempai stebina – apsisaugojimui nuo rusiškų karinių dronų reikalingos įrangos dar neperka, nes iki galo nežino, kokios konkrečiai įrangos bei ginkluotės reikia kariams. Nors laiko apie tai pagalvoti iš anksto buvo nemažai. 

Už krašto apsaugą atsakingų kariškių ir politikų darbo tempai stebina – apsisaugojimui nuo rusiškų karinių dronų reikalingos įrangos dar neperka, nes iki galo nežino, kokios konkrečiai įrangos bei ginkluotės reikia kariams. Nors laiko apie tai pagalvoti iš anksto buvo nemažai. 

REKLAMA
46

Vietoj nuveiktų darbų, Lietuvos žmonėms ir toliau pristatomos tiesiog idėjos. Krašto apsaugos ministerija paskelbė, kad įrenginės gynybos liniją pasienyje – atsiras bunkeriai, minų laukai, įvairūs kliūčių ruožai, užminuoti net ir tiltai bei viadukai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bet kol kas tai ir vėl tik gražios kalbos. Ministerija pripažįsta, kad tikslūs ir konkretūs planai nė neparengti. O rusai, savo ruožtu, jau paskelbė, kada įvyks aktyvioji „Zapad“ pratybų dalis. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Jeigu kariškiai ir už krašto apsaugą atsakingi valdininkai nesekė karo Ukrainoje aktualijų ir pasikeitusio dronų vaidmens kare, pirmą žadintuvo skambutį ir savotišką perspėjimą gavo prieš metus, kai Latvijos teritorijoje nukrito rusiška „Gerbera“ su sprogmenimis. Latviai bepilotį sunaikino.  

REKLAMA

Antro žadintuvo skambučio teko laukti iki šių metų liepos vidurio, kai jau mūsų šalyje nukrito pirmasis dronas. Įskrido nedaug, apie kilometrą, nukrito laukuose, o sprogmenų viduje nebuvo.  

Galiausiai trečias žadintuvo net ne skambutis, o visas aliarmas, nuskambėjo prieš porą savaičių, kai netrukdoma „Gerbera“ su 2 kilogramais sprogmenų perskrido Vilnių, pusę Lietuvos ir nusileido kariniame poligone. Ir nors po pirmo drono įskridimo atsakingi politikai puolė kalbėti, kad viską daro, jog galėtume nuo bepiločių apsiginti, bet rezultatų kol kas nėra. 

REKLAMA
REKLAMA

„Tų sistemų, oro gynybos radarų, elektroninės kovos priemonių, kurios pagrinde būtų skirtos kovoti jau nuo pasienio, tam tikri dalykai dabar kaip tik yra vertinami ir tų papildomų priemonių įsigijimas bus pradėtas čia ir dabar“, – tikino krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. 

Pasienyje planuojama gynybos linija

Tik pasakymas „čia ir dabar“ netikslus, mat kaip ir sako viceministras – dar vyksta vertinimas. Kitaip tariant, iki šiol dar nėra apgalvota, kaip ir kuo mes galėtume efektyviai gintis. Tai paskubomis daroma tik dabar, nors turėjo būti padaryta jau gerokai anksčiau.    

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ko gero, mes tiesiog tų prioritetų nesugebame ant žemės, galbūt, sudėlioti teisingai, kažkur kažką primirštame, arba kol akivaizdžiai mums neparodo tam tikras kažkoks įvykis, incidentas, tol mes čia nesigriebiame, arba kol visuomenė nepaspaudžia ir politikai tie patys, kurie galbūt susirūpina“, – kalbėjo atsargos pulkininkas Gintaras Ažubalis. 

REKLAMA

Vietoje aiškių atsakymų ir greitų darbų, Krašto apsaugos ministerija žmonėms pristatė dar vieną idėją – gynybos liniją pasienyje.  

„Pirmas ešelonas – iki 5 kilometrų. Mes kalbame apie kliūtis, kurios būtų išdėstytos vietovėje ir būtų taikos metu įrengiamos. Antras ešelonas – iki 20 kilometrų. Tos kliūtys, kurios būtų saugomos ir būtų paruoštos išdėstymui. Ir trečias ešelonas – iki 50 kilometrų“, – aiškino T. Godliauskas. 

REKLAMA

Pagal valdininkų nupieštą vizualizaciją, prie pat sienos, prie jau esamos tvoros, atsirastų prieštankiniai melioracijos grioviai, minų laukas, įvairios kontrmobilumo priemonės – kliūtys judėjimui. Kiek toliau nuo sienos atsirastų ir atramos punktai – paprasčiau tariant, bunkeriai kariams, tranšėjos ir vietos, kuriuose kaupiami, pavyzdžiui, drakono dantys.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų vietovė palanki priešui pulti, mes turime vos vieną kitą gamtinę kliūtį, tai, ką tu darai, pagal karybos pradžiamokslį, tai tu stiprini tą vietovę nelaimingą, kuri yra prasta gynybai, nepalanki gynybai. Dėl to reikalingas fortifikavimas“, – sakė G. Ažubalis. 

Baiminasi dėl neapgalvotų detalių

Nors ir ši idėja nėra kariškių ir valdininkų sugalvota naujiena. Neseniai panašią liniją reklamavo ir siūlė įgyvendinti konservatoriai. 

REKLAMA

„Tai mes tuo džiaugėmės. Tikrai taip, mes tam ir siūlėme, kad kopijuotų, darytų, stengtųsi“, – kalbėjo buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. 

Tiesa, dabar ministerijos pristatyta idėja, kol kas tik ir yra idėja. Nors dabar planuojama įrengti tik 8 tokius ruožus prie pagrindinių kelių į Rusiją ir Baltarusiją, bet net nepaskaičiuota nei kiek reikėtų paimti žemės iš gyventojų, nei kur ir kiek atsirastų bunkerių kariams. 

REKLAMA

„Aš tik truputėlį pergyvenu, kad gali būti taip, jog šitas viešas pasirodymas yra atliepimas į tai, ką mes siūlome. Yra visuomenės spaudimas, opozicijos spaudimas daryti, stiprinti pasienį ir mes kažką padedame ant stalo, bet dar neapmąstę jokių detalių, konkrečių modalumų. Taip neturėtų būti“, – sakė L. Kasčiūnas. 

Gynybos linijos ruožai kainuos virš milijardo, o viską ministerija žada įgyvendinti per 10 metų, nors ekspertai, politikai ir kariškiai kartoja, kad rusai karui bus pasiruošę jau po penkerių metų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruošiasi tam jau dabar – paskelbė, kad „Zapad“ pratybų metu bus treniruojamasi naudoti ir branduolinius ginklus, ir balistines raketas. Tik kalbos apie šimtatūkstantinę karių armiją, anot Lietuvos žvalgybos, pernelyg išpūstos.    

„Ne daugiau 30 tūkstančių bendrai pratybose „Zapad 25“ galėtų dalyvauti, iš kurių kažkokia dalis Baltarusijos teritorijoje – galbūt 6-8 tūkstančiai“, – teigė T. Godliauskas. 

REKLAMA

Patikslinta ir aktyviosios „Zapad“ pratybų dalies data – pratybos vyks rugsėjo 12-16 dienomis. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

Rugpjūčio 23 d. TV3 Žinios. Zelenskis: Ukraina neatiduos savo žemių okupantams
Rugpjūčio 23 d. TV3 Žinios. Teisėsauga demaskavo Kauno įmonę, galimai bendradarbiavusią su Rusija
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Avarija kelyje „Via Baltica“
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Lietuvos turgavietėse – drastiškas daržovių brangimas: kai kurių kilo net 50 procentų
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialinių mokslų daktaru Šarūnu Liekiu
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Latvija pradėjo kovą su nelegaliais migrantais ir įspėja: „Duodame vieną mėnesį dingti“
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Panevėžio piktžaizdė – pačiame centre sąvartynu ant ratų paverstas automobilis
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas prabilo apie agresorės puolimą ir žadėjo, kad laukia „įdomūs laikai"
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. „Zapad“ pratyboms artėjant – Kasčiūno nerimas dėl galimo apsijuokimo ir kariuomenės vado gyventojų raminimas
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Pasikeitusi tvarka lėktuvuose pradžiugino lietuvius: „Visada galvoji, kiek čia to kremo liko“
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje – pikantiški eksponatai: „Moteris gali jaustis labai pagerbta“
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Adomas Vyšniauskas su BMW sukėlė avariją
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Trečia koalicijos dėlionės diena: Tomaszewskis pakomentavo, ką kalbėjo už uždarų durų
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Musmirių laikymas namuose gali grėsti kalėjimu
Rugpjūčio 22 d. TV3 Žinios. Naujovė Klaipėdoje: nuo šiol atsikratyti panaudotu aliejum bus kaip niekad lengva
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Šie gyvūnai – ateitis kovojant su žemę teršiančiu plastiku: „Potencialas yra didelis“
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai abejoja dėl koalicijos su „valstiečiais“: kaltas kylantis apetitas dėl ministerijų?
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Gitanas Nausėda Seimui pateikė Ingos Ruginienės kandidatūrą
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „valstiečių“ frakcijos Seime seniūne Aušrine Norkiene
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Jūroje skęstantį berniuką išgelbėjęs Aistis: „Iš pradžių nebuvo lengva suprasti“
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Vilniaus oro uoste pastebėtas dronas
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Koalicijos dėlionė: aiškėja, kurių ministerijų prašo Verygos „valstiečiai“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Lenkijos gyventojai apie kaime nukritusį droną: „Išbėgome į lauką ir... karas“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidentu Gitanu Nausėda
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Net ir gydytojus sukrėtęs įvykis Kaišiadoryse: „Emocijos neeilinės, su drebuliu, su visom žmogiškom ašarom“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Ukrainoje kariaujantis indėnas Kosmosas: „Ką daro Rusija, yra panašu į tai, kas nutiko mano tautai“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Suskaičiavo, kiek kainuoja į mokyklą išleisti vaiką: „Viskas brangsta, tai neturiu iliuzijų, kad bus pigiau“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Gyventojus papiktino triukšmas pačiame Vilniaus centre: „Turiu nuojautą, kad civilinės apsaugos sirenos nėra tokios garsios“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Neeilinė operacija Švedijoje – į naują vietą perkelia gražiausią šalies bažnyčią
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kodėl galėjo užsiliepsnoti traukinio vagonas: ugniagesiai tokio atvejo nepamena
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Už Ukrainą vienas po kito kovoja pensininkai – savanoriškai kariauja net po insulto
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Bėgdami nuo gaisro, gyventojai paliko savo gyvulius likimo valiai: grįžus vaizdas sukrėtė
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Ingos Ruginienės kaimynai papasakojo, kaip sužinojo apie jos pareigas: nesitikėjo, kad gali tapti premjere
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Eilės pas gydytojus toliau tįsta – tenka laukti ir pusmetį: pasakė, kaip to išvengti
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Siūlo Lietuvos gynybai kurti pusę mlrd. eurų kainuosiančią „dronų sieną“: „Dabar kariauja ne pėstininkai, o „geimeriai“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Dovilė Šakalienė nuo gynybos pirkimų sprendimų nenusišalino? Aiškėja naujų detalių
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Lietuviai atostogoms pinigus taško į kairę ir į dešinę: didžiausi išlaidūnai – jaunimas
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Regionų ligoninėse – katastrofiška situacija: nėra kam gydyti žmonių, situacija tik blogės
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Neeilinės „Maisto banko“ pratybos – Kalvarijų gyventojus nustebino netikėtu pranešimu
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Klaipėdos uostas rado būdą, kaip kovoti su rusų skleidžiamais GPS trikdžiais
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Tėvas ir sūnus iš Tailando siuntėsi „sausainius“: dabar abiems gresia iki 12 metų kalėjimo
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Alytaus sveikatos priežiūros centrą palieka 17 gydytojų: „Tai nėra demaršas“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Daugiau nei 80 metų po žeme slėptas varpas vėl suskambo Antašavos bažnyčioje: „Gal gyventojų padaugės, prišauks varpai“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Sunkios dienos ūkininkams: šių metų javapjūtė daug gero nežada
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Sveikatos patikra moksleiviams – gydytojai stebi liūdną tendenciją: problemų turi „praktiškai kas antras“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Prasti popieriai Lietuvos siuvykloms – per dvejus metus šalyje jau bankrutavo 30 siuvyklų
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Volodymyras Zelenskis pokalbį su Donaldu Trumpu vadina geriausiu, kokį yra turėjęs
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratams priėmus sprendimą, opozicija purto galvą: „Beveik antivalstybininkų koalicija“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Žolines dalis tautiečių sutiko agresyviai – smurtauta ir prieš vaikus
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Pražūtingas liepsnas portugalai priversti gesinti patys: „Nė vieno ugniagesio“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Luku Savicku
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Įvertino Skvernelio atsidūrimą opocizijoje: „Liks šluba antimi ilgai“
Rugpjūčio 16 d. TV3 Žinios. Daugiau greičio matuoklių, mažiau avarijų – su šia policijos nuomone ministras nesutinka: „Tikrai neplanuojame“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Putinas susitinka su Trumpu
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. 10 pridėtų balų „išgelbėjus“ vieną studentų kartą, nudegti gali kitos: esame akligatvyje
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino politikų keliones į Rusiją: „Visada reikia galvoti, bet ką darant“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Vežėjai dyzelino traukia į Lenkiją: „Kodėl man piltis čia, jeigu ten gaunu geriau?“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Neįprasta Aušros rutina – kas vakarą keliauja maitinti išgelbėto bebriuko: „Mamos instinktas“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Planuojama gynybos linija pasienyje – tik idėjos stadijoje: „Taip neturėtų būti“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Vinis į karstą? Demokratų žinutė greičiausiai taps jų pabaiga koalicijoje: „Niekam nepatinka ultimatumai“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Lietuviai ilgajam savaitgaliui jau suplūdo į Palangą – štai kiek paklosite už paskutinius kambarius
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Kolegos remia Poderskį prie sienos: „Tiesia tiltus į būsimus darbus“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politikos naujokė Ruginienė Nausėdai gali būti naudinga: „Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Ūkininkai sako, kad ekstremali situacija paskelbta per vėlai: „Tai jokiu būdu neišgelbės mūsų“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politologas įsitikinęs, kad koalicija be demokratų – geriau: „Skvernelis tikrai yra problema“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Protesto dėl paršelių kastracijos garsai varo gyventojus iš proto: „Neįmanoma būt namuose“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Du Lietuvos bankai sulaukė Kinijos sankcijų: „Norėtųsi tai vertinti kaip šmaikštų balandžio 1-osios pokštą“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo nariu Algirdu Sysu
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Palucko nemalonumams didėjant, jo aklai nebepalaiko net partiečiai: „Atsiprašom Lietuvos žmonių“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Trumpas žada priversti Kremliaus diktatorių skelbti paliaubas
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Druskininkuose žydus pasitiko antisemitiniai užrašai: „Žaidimai, provokacijos – sunku pasakyti“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvos šimtukininkai atskleidė, ką planuoja studijuoti: „Noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai atskleidė, kiek pinigų jiems reikėtų oriam gyvenimui: „Būsiu nekukli“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino Poderskio komandiruotę į Pietų Ameriką: „Derina smagų laiką su neva tarnyba“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Pajūrio gelbėtojų kantrybė trūko – kviečia tarnybas, kad išsivežtų tėvų neprižiūrimus vaikus
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Elektra nutrenkė jau antrą šiauliečių pamiltą apuokę – biologas kaltina ESO
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Jansonas išjuokė opozicijos įtarimus dėl susitikimo su Grunskiene: „Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Pamatykite – po 2 metų pertraukos vėl žieduojami flamingai
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Izraelis smūgiavo žurnalistų palapinei Gazos Ruože – sulaukė tarptautinio pasmerkimo
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Drukteinio „pažadas“ gali atnešti naudos? Ekspertai: „Su juokeliu gali nuvažiuoti toli“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Europos lyderiai kategoriški: bet susitarims nedalyvaujant Zelenskiui – negalios
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Vilniečius šiurpina viešai besišlapinantys benamiai: „Kaip vaikams paaiškinti?“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Žemaitaičiu
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkų programėlė atpažįsta depresiją iš balso – siekia paskatinti kreiptis pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Į prieglaudos rankas pateko išskirtiniai šunys – tikimasi žmonių pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Išrinktas bjauriausias pasaulio šuo – išvaizda stebina
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Marijampolės rajone Vilius atidarė karo technikos muziejų – aistra degė nuo vaikystės
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Sirgti vėžiu šiose savivaldybėse apsimoka labiau – paramos skiriasi dešimtimis
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kadrai iš įvykio vietos: aiškėja nauji faktai apie gyvybės pareikalavusį gaisrą Vilniuje
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai šluoja prabangius būstus: „Tu gali prašyti kainos, kokios tik nori“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Pacientai kenčia ir reabilitacijų procedūrų laukia mėnesiais: „Skauda taip, kad norisi verkti“
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Privatumo internete išvis nebeliks? Europos politikai siekia sekti visus žmonių susirašinėjimus
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkai sukūrė išmanų inkilą – taip tikisi apsaugoti miškus
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Socialdemokratų ginklas atgaunant pasitikėjimą – ar Ruginienė taps antrąja Blinkevičiūte?
REKLAMA
Tiesa
Tiesa
2025-08-24 10:01
Čia tik buvo pretekstas mokeščiams pakelti buvo,pasiturintiems mokeščius sumažino kad ju pačiu tas neliestu o viduriniajai klasei padidino!Niekas negintu tos nusmurgusios išvogtos lietuvos nes nebėra ka čia vogti
Atsakyti
Kokia
Kokia
2025-08-24 09:45
Čia gynyba-jei vieno drono nepajėgia atpažinti. Kieno tas dronas,kuris po Vilniaus aerodromą skraidė,kodėl nutylėta,aaa???
Atsakyti
Gitanas
Gitanas
2025-08-24 09:50
Mus apgins ukraina,todėl ir padovanojau ginklus ir pinigus ukrainai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (46)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų