Kas pakeis Šakalienę? Vienas žmogus turi daugiau šansų nei kiti

Naujienų portalas tv3.lt kviečia iš arčiau pažvelgti, kas tie būsimi kandidatai.
Karolis Aleksa
Vienas realiausių kandidatų į ministrus – viceministras Karolis Aleksa. Jo kandidatūrą įvardija šaltiniai, jos darbą ministro poste matytų ir D. Šakalienė.
„Vakar išsakiau savo poziciją Prezidentūroje, kad jeigu mes norime turėti darbų tęstinumą Krašto apsaugos ministerijoje <...>, norime kuo mažesnio sukrėtimo visai sistemai ir išsaugoti kompetenciją – manau, kad dabartiniai viceministrai turi fantastiškas kompetencijas“, – trečiadienį žurnalistams komentavo D. Šakalienė.
„Pavyzdžiui, Karolis Aleksa, kuris atsakingas už personalą ir finansus, sakyčiau, būtų pirmas pasirinkimas. Beje, jis yra socialdemokratas su panašia partine patirtimi kaip ir dabartinė premjerė“, – pabrėžė ji.
Pats K. Aleksa gandų kol kas nepatvirtina, sako tokių siūlymų nei sulaukęs, nei apie juos girdėjęs.
„Nieko negirdėjau. Kol kas tai yra komentarai, tai kol kas nieko daugiau negaliu pasakyti“, – trečiadienį sakė K. Aleksa.
Paklaustas, ar priimtų pasiūlymą tapti krašto apsaugos ministru, K. Aleksa atsakė, kad tai – ateities klausimas: „Matysime. Pagyvensime, pažiūrėsime.“
Viceministras K. Aleksa atsakingas už gynybos politiką ir planavimą, gynybos biudžeto sudarymą, karo tarnybą ir šaukimą.
K. Aleksa apsigynė dakataro disertaciją Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU TSPMI). Ragavo ir dėstytojo duonos – dėstė politikos bei karo studijų kursus VU TSPMI ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.
Nuo 2007 m. dirbo KAM, užėmė pareigas skirtinguose departamentuose.
2021–2024 m. dirbo gynybos patarėju Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie NATO, po to grįžo į KAM.
Tomas Godliauskas
Dar vienas žmogus iš prezidento aplinkos – krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas, prieš tai dirbęs Gitano Nausėdos patarėju nacionalinio saugumo klausimais.
D. Šakalienė mano, kad ir jis turėtų kompetencijų perimti KAM vairą.
Ministerijoje 45-erių T. Godliauskas yra atsakingas už priimančiosios šalies paramą, mobilizaciją, rengimą pilietiniam pasipriešinimui, krizių valdymą ir civilinę saugą, kibernetinį saugumą ir kitas sritis.
T. Godliauskas studijavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, NATO mokykloje Oberammergau (Vokietija), Junginių Amerikos Valstijų (JAV) kariuomenės vadovybės ir generalinio štabo koledže. Atliko tarnybą Lietuvos kariuomenėje.
Jeigu T. Godliauskas būtų paskirtas ministru, Vyriausybėje dirbtų du „prezidentiniai“ ministrai. Antrasis yra Užsienio reikalų ministerijos vadovas, taip pat buvęs G. Nausėdos patarėjas Kęstutis Budrys.
Vis dėlto KAM pagal koalicinę sutartį priklauso socialdemokratams, tad pirmiausia ministro kandidatūrą turi pasiūlyti socialdemokratų premjerė Inga Ruginienė.
Rimantas Sinkevičius
Yra buvę atvejų, kai į krašto apsaugos ministro vietą stoja Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas. Taip nutiko, kai iš KAM vadovo pareigų pasitraukė konservatorius Arvydas Anušauskas – jį pakeitė tuometinis NSGK pirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Šiuo metu NSGk vadovauja Rimantas Sinkevičius. Jis socialdemokratas, todėl I. Ruginienei tai būtų žinomas žmogus, bendrapartietis.
„Toks variantas irgi neatmestinas. Juolab kad mes žinome, jog Sinkevičių šeima turi tiesioginių interesų su tam tikrais verslininkais, kurie ten tiesia kelius poligonuose ir pan. Tai irgi gali būti labai aiškus interesas“, – portalui tv3.lt komentavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politologas Ignas Kalpokas.
Tiesa, jo pavardės neįvardija nei D. Šakalienė, nei šaltiniai.
Mat R. Sinkevičius gali neįtikti G. Nausėdai. Šis viešėdamas Briuselyje įvardijo reikalavimus, kuriuos taikys kandidatui į KAM vadovus: tai kompetencijos ir skaidrumas.
NSGK vadovu R. Sinkevičius tapo neseniai, jo kandidatūrą Seimas patvirtino tik spalio 7 d. Savo ruožtu G. Nausėda pareiškė, kad „neturime laiko paskirti ministru žmogų, kuris pradės mokytis dirbti ir bandys susipažinti su KAM“. Tai reikštų, kad prezidentui (galimai ir premjerei) reikės žmogaus, ilgiau dirbančio krašto apsaugos srityje.
Antrasis prezidento įvardytas kriterijus – skaidrumas: „Žmogus turi nekelti absoliučiai jokių abejonių dėl savo sąlyčio su verslo įmonėmis, nes tikrai pinigai yra didžiuliai, interesai yra milžiniški, KAM durys varstomos nuolat – žmogus turi turėti stuburą atsispirti visoms pagundoms ir dirbti Lietuvos Respublikai.“
Tuo metu Sinkevičių šeima yra glaudžiai susijusi su įvairiais verslais. Pats R. Sinkevičius yra UAB „Koncernas Achemos grupė“ vystymo direktorius, o jo sūnus Mindaugas Sinkevičius dirbo kelių statybos įmonėje „Fegda“, nutiesusioje nekokybišką kelią į Rūdninkų poligoną.
Prieš 15 metų R. Sinkevičius buvo patekęs į skandalą, kai Seime buvo užfiksuotas neblaivus.
Dėl galimybės tapti kandidatu į ministrus naujienų portalas tv3.lt bandė susisiekti su R. Sinkevičiumi, tačiau nesėkmingai. Gavę komentarą, straipsnį papildysime.
Nausėda įvardijo reikalavimus kandidatui į KAM vadovus
Trečiadienį prezidentas pasirašė dekretą dėl D. Šakalienės atleidimo iš krašto apsaugos ministrės pareigų.
Paklaustas, ką matytų KAM vadovo poste, G. Nausėda neįvardijo pavardžių, bet išsakė, kokius reikalavimus kels kandidatui. Pirmasis – kompetencija.
„Tikrai neturime laiko paskirti ministru žmogų, kuris pradės mokytis dirbti ir bandys susipažinti su KAM. Tik ne dabar, kai vyksta lemtingos diskusijos dėl gynybos biudžeto, dėl biudžeto apskritai, kur tikrai bus mėginimų tampyti antklodę į šalis. Tikrai negalime šito leisti“, – pabrėžė šalies vadovas.
„Ministras turi nuo pat pirmos dienos įsitraukti į šitas diskusijas ir šventai ginti gynybos biudžetą. Tai yra mūsų Lietuvos saugumo biudžetas“, – pridūrė jis.
Antras reikalavimas – skaidrumas.
„Žmogus turi nekelti absoliučiai jokių abejonių dėl savo sąlyčio su verslo įmonėmis, nes tikrai pinigai yra didžiuliai, interesai yra milžiniški, KAM durys varstomos nuolat – žmogus turi turėti stuburą atsispirti visoms pagundoms ir dirbti Lietuvos Respublikai“, – kalbėjo G. Nausėda.
