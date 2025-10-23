Nausėda atskleidė, kaip vertina Ruginienę ir ko reikalaus iš naujojo krašto apsaugos ministro

Nors D. Šakalienė nuo pat pradžių turėjo prezidento palaikymą, anot G. nausėdos, kai kurios jos klaidos negalėjo neturėti pasekmių.
„Iš tikrųjų D. Šakalienė turi tikrai nemažai gerų savybių ir tikrai pajudino dalykus, kurie anksčiau stovėjo, nes buvo daugiau plepama negu dirbama, bet kai kurios jos klaidos iš tikrųjų negalėjo neturėti pasekmių“, – žurnalistams Briuselyje kalbėjo G. Nausėda.
Nausėda apie Šakalienės likimą: užtruko 10–15 minučių
Pasak jo, viskas prasidėjo dar tada, kai D. Šakalienė atleido Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD), dar vadinamo karine žvalgyba, vadovą Elegijų Paulavičių.
„Visa tai buvo galima apdaryti labai civilizuotu būdu. Tikrai žmogus išdirbęs visą kadenciją, dirbęs pakankamai sėkmingai turėjo teisę oriai pabaigti savo darbą“, – sakė prezidentas.
„Po to mes matėme kitų emocinių reakcijų, kurios rodo, kad emocinis fonas Krašto apsaugos ministerijoje buvo pakilęs jau į aukštesnę negu normalaus lygio“, – dėstė jis.
Anot G. Nausėdos, premjeras su krašto apsaugos ministru turi dirbti kiekvieną dieną, todėl išklausęs I. Ruginienės poziciją, prezidentas nusprendė patvirtinti D. Šakalienės atleidimą.
„Suprasdamas, kad premjerei reikia dirbti su krašto apsaugos ministre kiekvieną dieną, <...> kiekvienos dienos darbas su ministru, kuriuo tu nepasitiki, kurio tu nekvieti į posėdžius, nuo kurio slepi informaciją, juk tai yra nenormalu. Aš, kaip valstybės vadovas, negaliu leisti, kad Vyriausybės darbas būtų desorganizuotas“, – kalbėjo prezidentas.
„Diskusijų ilgų nebuvo, tai buvo 10–15 minučių reikalas“, – pasakojo G. nausėaNausėda.
Įvardijo reikalavimus kandidatui į KAM vadovus
Paklaustas, ką matytų KAM vadovo poste, G. Nausėda neįvardijo pavardžių, bet išsakė, kokius reikalavimus kels kandidatui. Pirmasis – kompetencija.
„Tikrai neturime laiko paskirti ministru žmogų, kuris pradės mokytis dirbti ir bandys susipažinti su KAM. Tik ne dabar, kai vyksta lemtingos diskusijos dėl gynybos biudžeto, dėl biudžeto apskritai, kur tikrai bus mėginimų tampyti antklodę į šalis. Tikrai negalime šito leisti“, – pabrėžė šalies vadovas.
„Ministras turi nuo pat pirmos dienos įsitraukti į šitas diskusijas ir šventai ginti gynybos biudžetą. Tai yra mūsų Lietuvos saugumo biudžetas“, – pridūrė jis.
Antras reikalavimas – skaidrumas.
„Žmogus turi nekelti absoliučiai jokių abejonių dėl savo sąlyčio su verslo įmonėmis, nes tikrai pinigai yra didžiuliai, interesai yra milžiniški, KAM durys varstomos nuolat – žmogus turi turėti stuburą atsispirti visoms pagundoms ir dirbti Lietuvos Respublikai“, – kalbėjo G. Nausėda.
Šaltinių duomenimis vienas iš realiausių kandidatų pakeisti D. Šakalienę yra šiuo metu viceministro pareigas KAM einantis Karolis Aleksa.
