TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė paaiškino, kodėl atleido Šakalienę, o ne Žemaitaitį: „Politikai daug ką šneka“

2025-10-23 09:19 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 09:19

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis daug šneka, bet sprendimus priima Vyriausybė, sako premjerė Inga Ruginienė, paklausta, kodėl suskubo atsisveikinti su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene, o ne su į skandalus nuolat įsiveliančiu „aušriečių“ lyderiu.  

Inga Ruginienė BNS Foto

20

„Mes kalbame apie skirtingus žmones ir skirtingas pareigybes bei pozicijas. Pirmu atveju mes kalbame apie Vyriausybės narį, kuris realiai daro sprendimus“, – „Žinių radijui“ sakė Inga Ruginienė.

„Ne dėl finansavimo šis sudėtingas sprendimas atėjo. Dėl daugybės kitų dalykų“, – akcentavo ji, komentuodama sprendimą iš pareigų atleisti partijos kolegę D. Šakalienę.

Daug šneka

Savo ruožtu kaltinimų antisemitizmu sulaukiantis R. Žemaitaitis, tęsė premjerė, tiesiog daug šneka. 

„Remigijus Žemaitaitis daug ką šneka, bet sprendimus priima Vyriausybė (...). Man atrodo, kad dėl savo sprendimų neprivertėme nieko abejoti“, – teigė I. Ruginienė. 

„Politikai daug ką šneka. Ne tik Remigijus Žemaitaitis, bet ir kiti politikai. Dabar toks politinis fonas – visi sau leidžia kalbėti, ką nori. Bet aš esu žmogus orientuotas į darbą, aš atėjau dirbti dėl tam tikrų tikslų“, – apibendrino Vyriausybės vadovė. 

Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo atleido D. Šakalienę iš krašto apsaugos ministrės pareigų.

Teikimą dėl atleidimo šalies vadovui įteikė premjerė I. Ruginienė. Tokį sprendimą Vyriausybės vadovė priėmė po to, kai tarp jos ir D. Šakalienės kilo trintys dėl gynybos finansavimo klausimų.

Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.

2025-10-23 09:32
Kodėl mes pastoviai išsišokame?NATO yra sutarta,kad gynybai 5%turi būti iki 2035m.Ar tikite,kad mes galime apsiginti nuo rusų puolimo?Čia Nausėda prisižadėjo,kad Lietuva skirs tuol pat iki 6%.Gal pirmiausia tegu prezidentūra susimažina savo išlaidas.O Šakalienę atleisti seniai reikėjo,nes KAM lėšų panaudojimą ištyrus paskelbė tyrimo medžiagą slapta
