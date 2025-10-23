Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė susitiks su dėl miškų politikos nerimaujančiais aplinkosaugininkais

2025-10-23 06:49
2025-10-23 06:49

Dėl naujos valdžios planuojamos miškų politikos nerimaujanti aplinkosaugos organizacija „Girių spiečius“ ketvirtadienį premjerei Ingridai Ruginienei išsakys nuogąstavimus dėl Vyriausybės programoje numatytų miškų ir gamtosaugos tikslų.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

3

Anot organizacijos, valdžia ketina labiau rūpintis ūkiniu miškų panaudojimu bei į šalį nustumti „gamtinę ir socialinę miškų vertę“.

„Girių spiečiaus“ teigimu, Vyriausybės programoje atspindima „vienpusiška, eksploatatyviam miško naudojimui palanki vizija“, nes ją rengiant atsižvelgta tik į miškininkų ir medienos pramonės siūlymus.

Susitikimo metu organizacijos atstovai premjerei pabrėš, jog perdavus valstybinių miškų valdymą Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM), kaip numatyta Vyriausybės programoje, sustiprės „eikvojantis elgesys“ valstybiniuose miškuose, taip pat ekosistemas naikinančių plynųjų kirtimų mastą.

Aplinkosaugininkai, be kita ko, kritikuoja Vyriausybės sprendimą atsisakyti dabartinio miškų grupių paskirstymo bei didinti ekologinių, rekreacinių ir apsauginių miškų plotus, planus keisti saugumas teritorijas taip „paliekant didelis saugomų teritorijų plotus be realios apsaugos“ nuo intensyvių kirtimų.

„Girių spiečius“ dar teigia, jog ministrų kabinetas ignoruoja konservatorių Vyriausybės metu pasiektą Nacionalinį miškų susitarimą bei orientuojasi tik į medienos tiekimo skatinimą.

Premjerė anksčiau yra teigusi, jog Vyriausybė neketina nusisukti nuo miškų apsaugos bei aplinkosaugai ketina skirti didelį dėmesį.

