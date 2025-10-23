Ruginienė susitiks su dėl miškų politikos nerimaujančiais aplinkosaugininkais

Anot organizacijos, valdžia ketina labiau rūpintis ūkiniu miškų panaudojimu bei į šalį nustumti „gamtinę ir socialinę miškų vertę“.
„Girių spiečiaus“ teigimu, Vyriausybės programoje atspindima „vienpusiška, eksploatatyviam miško naudojimui palanki vizija“, nes ją rengiant atsižvelgta tik į miškininkų ir medienos pramonės siūlymus.
Susitikimo metu organizacijos atstovai premjerei pabrėš, jog perdavus valstybinių miškų valdymą Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM), kaip numatyta Vyriausybės programoje, sustiprės „eikvojantis elgesys“ valstybiniuose miškuose, taip pat ekosistemas naikinančių plynųjų kirtimų mastą.
Aplinkosaugininkai, be kita ko, kritikuoja Vyriausybės sprendimą atsisakyti dabartinio miškų grupių paskirstymo bei didinti ekologinių, rekreacinių ir apsauginių miškų plotus, planus keisti saugumas teritorijas taip „paliekant didelis saugomų teritorijų plotus be realios apsaugos“ nuo intensyvių kirtimų.
„Girių spiečius“ dar teigia, jog ministrų kabinetas ignoruoja konservatorių Vyriausybės metu pasiektą Nacionalinį miškų susitarimą bei orientuojasi tik į medienos tiekimo skatinimą.
Premjerė anksčiau yra teigusi, jog Vyriausybė neketina nusisukti nuo miškų apsaugos bei aplinkosaugai ketina skirti didelį dėmesį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!