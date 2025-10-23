Nausėda ketina susitikti su Mindaugu Sinkevičiumi: pasakė, kokie santykiai su socialdemokratais

„Ketinu artimiausiu metu susitikti su partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, bet ne dėl to, kad išliečiau savo nuoskaudas, o tiesiog pasikalbėti apie dabartinę politinę padėtį, Vyriausybės reikalus, ministrų paskyrimus, koalicijos ateitį“, – Briuselyje žurnalistams ketvirtadienį kalbėjo G. Nausėda.
„Manau, kad tokios diskusijos turėtų būti reguliarios, beje, jos jau yra įvykusios praeityje“, – teigė prezidentas.
Šalies vadovas sako, kad jo santykiai su didžiausia valdančiąja partija – normalūs.
„Santykiai yra normalūs, mes kartais painiojame asmeninius santykius ir vienų ar kitų frakcijų sprendimus Seime“, – kalbėjo G. Nausėda.
Kaip rašė BNS, Seimas antradienį slapto balsavimo metu nusprendė Konstitucinio Teismo (KT) teisėjais paskirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką bei ilgametį parlamentarą socialdemokratą Julių Sabatauską.
Tuo metu už prezidento teiktą Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano Haroldo Šinkūno kandidatūrą per slaptą balsavimą buvo 53 parlamentarai, prieš balsavo 44, susilaikė 22 Seimo nariai. Tai reiškia, kad nepritarimą šalies vadovo teiktam kandidatui išreiškė ir dalis valdančiųjų.
„Neslėpsiu, mane smarkiai nustebino vieno iš kompetentingiausių Lietuvos teisininkų nepatvirtinimas Konstitucinio Teismo teisėju, kitaip kaip keršto aš šito negaliu vertinti, juo labiau, kad balsavimas buvo slaptas, tai kažkas pasislėpė po anonimiškumo skraiste“, – sakė G. Nausėda.
„Sprendimas buvo padarytas, bet aš dėl to tikrai nedarau tragedijos, kad čia įvyko kažkokia pasaulio pabaiga“, – teigė jis.
Pasak G. Nausėdos, artimiausiu metu jis ketina susitikti su H. Šinkūnu ir dar kartą jį teikti Seimui.
Anksčiau BNS perduotame komentare Prezidentūra vertino, kad šalies vadovo teikto kandidato atmetimas yra kerštas už G. Nausėdos veto Baudžiamojo kodekso pakeitimams, kurie paliestų vadinamąsias „čekučių“ bylas.
Teisėsaugai pradėjus aktyviai tirti vadinamąsias čekiukų bylas, socialdemokrato Juliaus Sabatausko vadovaujamas Seimo Teisės ir teisėtvarkos (TTK) inicijavo Baudžiamojo kodekso pakeitimus, susijusius su bausmių švelninimu.
G. Nausėda grąžino Seimui iš naujo svarstyti šias pataisas, bet parlamentarai atmetė šalies vadovo veto.
