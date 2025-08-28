Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ši vasara nustebino ir sinoptikus – tokios nematė net 8 metus

2025-08-28 12:25 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-28 12:25

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt) skelbia, kad ši vasara buvo lietingiausia ir vėsiausia per pastaruosius 8 metus. 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt) skelbia, kad ši vasara buvo lietingiausia ir vėsiausia per pastaruosius 8 metus. 

REKLAMA
0

Apie tai sinoptikai pranešė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, kur jie taip pat pažymėjo, kad ši vasara pasižymėjo ir gana trumpu saulės spindėjimo laikotarpiu. 

„Iki kalendorinės vasaros pabaigos liko vos trys dienos. Jau dabar galime sakyti, kad ši vasara yra vėsiausia ir lietingiausia per pastaruosius 8 metus. Be to, ji nepasižymėjo ir Saulės spindėjimo trukme. Dangų dažnai dangstė debesys, trūko saulėtų dienų, karštesnių orų irgi pasitaikė nedaug“, – skelbia Meteo.lt. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi kalbėdami apie artimiausių dienų orus, sinoptikai tvirtina, kad vėsūs orai šiek tiek atsitrauks, o jau nuo šiandien darysis vis šilčiau.

REKLAMA
REKLAMA

„Jau trečiadienis buvo daug malonesnis. Šiandien bus dar šilčiau, palyti gali tik vietomis. Penktadienis džiugins dar didesne šiluma (naktys irgi jau bus šiltos), tačiau dieną daug kur tikėtinas trumpas lietus“, – teigia sinoptikai.

REKLAMA

Tikri vasariški orai nesitrauks ir šį savaitgalį, tiesa, vietomis dieną trumpai palis, kai kur su perkūnija.

„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, rugsėjo pirmoji turėtų būti graži, skėčių neprireiks kaip ir šiltesnių rūbų dar neteks ieškoti. Kitomis dienomis palis, tačiau laikysis lietuviškai vasarai būdinga temperatūra“, – rašo Meteo.lt 

REKLAMA
REKLAMA

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus, nebent dieną kai kur gali iškristi keliolika lašų. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių, pietryčių 6–11 m/s. Temperatūra naktį +8 – +12 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose +5 – +7 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietuose ir pietvakariuose, vėsiausia vakaruose bei šiaurės vakaruose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis, vakare vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gausiau. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, vėsiausia šiaurėje ir šiaurės rytuose, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį palis, daugiausia pirmoje nakties pusėje, vietomis nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietryčių 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, dieną +23 – +28 °C, vėsiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje.

REKLAMA

Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. palis: naktį gausiau, dieną protarpiais, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +21 – +25 °C.

Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +11 – +14 °C, dieną +20 – +25 °C, pietiniuose rajonuose iki +26 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antradienį, rugsėjo 2-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais su perkūnija palis. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +17 °C, dieną +21 – +26 °C.

Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais, vietomis gausiau ir su perkūnija palis. Vėjas pietryčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +22 – +27 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose.

Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +19 – +23 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pamatę tokius vaizdus trečiadienio rytą, gyventojai liko apšalę: „Kokia bus žiema, kai tokia vasara?“ (nuotr. socialinių tinklų)
Pamatę tokius vaizdus trečiadienio rytą, gyventojai liko apšalę: „Kokia bus žiema, kai tokia vasara?“ (20)
Pasitikdami rudenį dar pasidžiaugsime vasariškais orais – vietomis šils ir iki 29 laipsnių šilumos (tv3.lt koliažas)
Pasitikdami rudenį dar pasidžiaugsime vasariškais orais – vietomis šils iki 29 laipsnių
Paplūdimys, lietus, žaibas, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS, 123rf.com, Irmantas Gelūnas/BNS)
Žinoma sinoptikė ragina pasiruošti šalčiui ir įspėja keliaujančius: „Penktadienį pasieks Baltiją“ (22)
Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Laukiantiems šiltų orų sinoptikė turi blogų žinių – štai kas laukia likusią savaitę (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų