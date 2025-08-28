Ši vasara nustebino ir sinoptikus – tokios nematė net 8 metus

Apie tai sinoptikai pranešė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, kur jie taip pat pažymėjo, kad ši vasara pasižymėjo ir gana trumpu saulės spindėjimo laikotarpiu.
„Iki kalendorinės vasaros pabaigos liko vos trys dienos. Jau dabar galime sakyti, kad ši vasara yra vėsiausia ir lietingiausia per pastaruosius 8 metus. Be to, ji nepasižymėjo ir Saulės spindėjimo trukme. Dangų dažnai dangstė debesys, trūko saulėtų dienų, karštesnių orų irgi pasitaikė nedaug“, – skelbia Meteo.lt.
Visgi kalbėdami apie artimiausių dienų orus, sinoptikai tvirtina, kad vėsūs orai šiek tiek atsitrauks, o jau nuo šiandien darysis vis šilčiau.
„Jau trečiadienis buvo daug malonesnis. Šiandien bus dar šilčiau, palyti gali tik vietomis. Penktadienis džiugins dar didesne šiluma (naktys irgi jau bus šiltos), tačiau dieną daug kur tikėtinas trumpas lietus“, – teigia sinoptikai.
Tikri vasariški orai nesitrauks ir šį savaitgalį, tiesa, vietomis dieną trumpai palis, kai kur su perkūnija.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, rugsėjo pirmoji turėtų būti graži, skėčių neprireiks kaip ir šiltesnių rūbų dar neteks ieškoti. Kitomis dienomis palis, tačiau laikysis lietuviškai vasarai būdinga temperatūra“, – rašo Meteo.lt
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus, nebent dieną kai kur gali iškristi keliolika lašų. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių, pietryčių 6–11 m/s. Temperatūra naktį +8 – +12 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose +5 – +7 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietuose ir pietvakariuose, vėsiausia vakaruose bei šiaurės vakaruose.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis, vakare vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gausiau. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, vėsiausia šiaurėje ir šiaurės rytuose, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.
Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį palis, daugiausia pirmoje nakties pusėje, vietomis nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietryčių 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, dieną +23 – +28 °C, vėsiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. palis: naktį gausiau, dieną protarpiais, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +21 – +25 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +11 – +14 °C, dieną +20 – +25 °C, pietiniuose rajonuose iki +26 °C.
Antradienį, rugsėjo 2-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais su perkūnija palis. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +17 °C, dieną +21 – +26 °C.
Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais, vietomis gausiau ir su perkūnija palis. Vėjas pietryčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +22 – +27 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +19 – +23 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!