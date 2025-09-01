Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Netrukus – orų pokyčiai: Šulija įspėja 1 Lietuvos regioną

2025-09-01 17:55 / šaltinis: TV3
2025-09-01 17:55

Lietuvoje šiandien buvo šviesi, šilta vasaros pabaigai būdinga diena. Artimiausią naktį debesuotumas bus permainingas, giedras dangus tai atsiras, tai pradings, kai kur boluos rūkas, bet lietaus nebus. Dieną bus daug saulės, lietaus tikimybė labai menka, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje šiandien buvo šviesi, šilta vasaros pabaigai būdinga diena. Artimiausią naktį debesuotumas bus permainingas, giedras dangus tai atsiras, tai pradings, kai kur boluos rūkas, bet lietaus nebus. Dieną bus daug saulės, lietaus tikimybė labai menka, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

0

Anot jo, artimiausią parą Lietuvos link plauks oras iš rytų arba pietryčių. Jis bus gana šiltas. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 13 – 15, šalies šiaurėje apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj oras šils iki 24 – 26 laipsnių, tiktai Utenos – Zarasų krašte bus apie 21 – 22.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, pirmoji kalendorinio rudens diena džiugins vasariškais orais. Lietaus greičiausiai nebus jokio, naktį bus žvaigždžių, dieną – nemažai saulės“, – nurodo sinoptikas.

 Oras naktį atvės iki 13 – 15, šiaurėje bus apie 11, dieną šils iki 24 – 26, šiaurės rytuose 21 – 22 laipsnių šilumos.

Lietingi orai Lietuvoje
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

Lietus skalbs šį Lietuvos regioną

O jau trečiadienio naktį pavieniai lietaus debesys atplauks į pajūrį ir Žemaitiją, ten palis, kitur greičiausiai ne. Dieną kurį laiką palis bene visur, išskyrus patį rytinį šalies pakraštį. Naktis šilta, atvės iki 16 – 18 laipsnių, dieną šils iki 26 – 27, kai kur 29 laipsnių, bet šalies vakaruose bus tiktai 20 – 22 laipsniai.

Ketvirtadienio naktį daug kur, dieną daugiausia šalies rytuose ir pietuose bus vasariško lietaus, kai kada smarkaus ir su perkūnija. Naktį atvės iki 14 – 16, dieną šils iki 24 – 26 laipsnių šilumos.

„Ką gi, dar kartą rudens pradžia nusprendė nudžiuginti mus vasariškais orais. Gaila tik, kad atostogos pasibaigė“, – sako N. Šulija.

