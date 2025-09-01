Netrukus – orų pokyčiai: Šulija įspėja 1 Lietuvos regioną

Anot jo, artimiausią parą Lietuvos link plauks oras iš rytų arba pietryčių. Jis bus gana šiltas. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 13 – 15, šalies šiaurėje apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj oras šils iki 24 – 26 laipsnių, tiktai Utenos – Zarasų krašte bus apie 21 – 22.
„Kitaip tariant, pirmoji kalendorinio rudens diena džiugins vasariškais orais. Lietaus greičiausiai nebus jokio, naktį bus žvaigždžių, dieną – nemažai saulės“, – nurodo sinoptikas.
Oras naktį atvės iki 13 – 15, šiaurėje bus apie 11, dieną šils iki 24 – 26, šiaurės rytuose 21 – 22 laipsnių šilumos.
Lietus skalbs šį Lietuvos regioną
O jau trečiadienio naktį pavieniai lietaus debesys atplauks į pajūrį ir Žemaitiją, ten palis, kitur greičiausiai ne. Dieną kurį laiką palis bene visur, išskyrus patį rytinį šalies pakraštį. Naktis šilta, atvės iki 16 – 18 laipsnių, dieną šils iki 26 – 27, kai kur 29 laipsnių, bet šalies vakaruose bus tiktai 20 – 22 laipsniai.
Ketvirtadienio naktį daug kur, dieną daugiausia šalies rytuose ir pietuose bus vasariško lietaus, kai kada smarkaus ir su perkūnija. Naktį atvės iki 14 – 16, dieną šils iki 24 – 26 laipsnių šilumos.
„Ką gi, dar kartą rudens pradžia nusprendė nudžiuginti mus vasariškais orais. Gaila tik, kad atostogos pasibaigė“, – sako N. Šulija.
