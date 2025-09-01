Žinoma sinoptikė apie orus: „Atsidursime tarp dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų“

E. Latvėnaitė skelbia, kad per Skandinaviją bei Rytų ir Pietryčių Europą su sausesniais ir ramesniais orais slenka siaura anticiklono juosta, tad tiek šiandien, tiek antradienį orai bus ramūs ir be kritulių.
Visgi jau trečiadienį Lietuvą turėtų pasiekti nedidelis ciklonas, o jo atmosferų debesys vėl atneš lietaus.
„Baltiją ir Lietuvą pasieks nedidelis ciklonas, o jo atmosferos frontų debesys vėl lietaus atneš, vietomis smarkesnio ir trankesnio. Vėliau, savaitės viduryje, laukia gana permainingi orai – vis atsidursime tarp dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų“, – teigia sinoptikė.
Be to, sinoptikė sako, kad pagal dabartinius duomenis, savaitės pabaigoje beveik virš visos Europos turėtų įsitvirtinti sausesnis ir ramesnis ciklonas.
Tačiau jau savaitės pabaigoje mūsų šalį gali užkabinti lietingesnis ciklonas iš pietų.
„Bet laikysis vasariškai šilti orai ir tik lietus kartais dalį šilumos „pavogs“. Savaitės pradžioje naktys bus vėsokos, vėliau jau ir naktimis bus kiek šilčiau. Tik rūkai naktimis dažnai tvyros“, – praneša E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, ne tik naktį, bet ir rytą rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palašnoti šiauriniuose rajonuose. Vėjas: nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +20 – +25 °C.
Antradienį, rugsėjo 2 d. be lietaus, naktį vėl rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palyti. Vėjas: rytų, pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C (šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose).
Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais su perkūnija palis, dieną vietomis gausiau ir su smarkesne perkūnija (siauros atmosferos fronto juostos judėjimas per Lietuvą, audringesnė oro temperatūra).Vėjas: naktį rytų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +16 °C (vėsiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose), dieną +24 – +28 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose +20 – +23 °C).
Ketvirtadienį, rugsėjo 4-osios naktį palis rytinėje Lietuvos pusėje, kitur rūkai nusidrieks. Dieną protarpiais su perkūnija palis, daugiau pietinėje ir rytinėje pusėje. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +16 °C (vakaruose, šiaurės vakaruose +10 – +13 °C), dieną +22 – +27 °C.
Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks. Dieną gali tik šiek tiek, kai kur su perkūnija palyti. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +15 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 6 d. protarpiais su perkūnija palis, gausiau dieną. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +17 °C, dieną +20 – +24 °C, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose +25 – +27 °C.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d. šiek tiek dar gali palyti, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +16 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.
