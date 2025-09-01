Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Žinoma sinoptikė apie orus: „Atsidursime tarp dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų“

2025-09-01 10:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 10:16

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose praneša, kad šią savaitę sulauksime itin permainingų orų. Štai artimiausiomis dienomis turėtų būti gana sausa ir šilta, tačiau savaitės viduryje sulauksime kritulių, vietomis itin stiprių.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose praneša, kad šią savaitę sulauksime itin permainingų orų. Štai artimiausiomis dienomis turėtų būti gana sausa ir šilta, tačiau savaitės viduryje sulauksime kritulių, vietomis itin stiprių.

REKLAMA
0

E. Latvėnaitė skelbia, kad per Skandinaviją bei Rytų ir Pietryčių Europą su sausesniais ir ramesniais orais slenka siaura anticiklono juosta, tad tiek šiandien, tiek antradienį orai bus ramūs ir be kritulių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi jau trečiadienį Lietuvą turėtų pasiekti nedidelis ciklonas, o jo atmosferų debesys vėl atneš lietaus

REKLAMA
REKLAMA

„Baltiją ir Lietuvą pasieks nedidelis ciklonas, o jo atmosferos frontų debesys vėl lietaus atneš, vietomis smarkesnio ir trankesnio. Vėliau, savaitės viduryje, laukia gana permainingi orai – vis atsidursime tarp dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų“, – teigia sinoptikė. 

REKLAMA

Be to, sinoptikė sako, kad pagal dabartinius duomenis, savaitės pabaigoje beveik virš visos Europos turėtų įsitvirtinti sausesnis ir ramesnis ciklonas. 

Tačiau jau savaitės pabaigoje mūsų šalį gali užkabinti lietingesnis ciklonas iš pietų.

„Bet laikysis vasariškai šilti orai ir tik lietus kartais dalį šilumos „pavogs“. Savaitės pradžioje naktys bus vėsokos, vėliau jau ir naktimis bus kiek šilčiau. Tik rūkai naktimis dažnai tvyros“, – praneša E. Latvėnaitė. 

REKLAMA
REKLAMA

Savaitės orų prognozė

Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, ne tik naktį, bet ir rytą rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palašnoti šiauriniuose rajonuose. Vėjas: nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +20 – +25 °C.

Antradienį, rugsėjo 2 d. be lietaus, naktį vėl rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palyti. Vėjas: rytų, pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C (šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais su perkūnija palis, dieną vietomis gausiau ir su smarkesne perkūnija (siauros atmosferos fronto juostos judėjimas per Lietuvą, audringesnė oro temperatūra).Vėjas: naktį rytų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +16 °C (vėsiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose), dieną +24 – +28 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose +20 – +23 °C).

REKLAMA

Ketvirtadienį, rugsėjo 4-osios naktį palis rytinėje Lietuvos pusėje, kitur rūkai nusidrieks. Dieną protarpiais su perkūnija palis, daugiau pietinėje ir rytinėje pusėje. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +16 °C (vakaruose, šiaurės vakaruose +10 – +13 °C), dieną +22 – +27 °C.

Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks. Dieną gali tik šiek tiek, kai kur su perkūnija palyti. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +15 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, rugsėjo 6 d. protarpiais su perkūnija palis, gausiau dieną. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +17 °C, dieną +20 – +24 °C, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose +25 – +27 °C.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. šiek tiek dar gali palyti, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +16 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rudens orai (tv3.lt koliažas)
Štai kaip pasitinka ruduo: kai kur šils iki 26 laipsnių
Vasara išeis su trenksmu: karštį lydės ir pavojingas reiškinys (tv3.lt koliažas)
Vasara išeis su trenksmu: kaitrą lydės ir pavojingas reiškinys (1)
Ksrščiai. BNS Foto
Vasarą užbaigsime su trenksmu – štai kada smogs karščio banga (20)
Šeima. BNS Foto
Naglis Šulija dalijasi geromis žiniomis: „Orai bus puikūs“ (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų