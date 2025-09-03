Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikų žinia – bus vasariškai šilta, tačiau laukia ir permainos

2025-09-03 06:20 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-03 06:20

Sinoptikai praneša, kad džiugins vasariška šiluma, tačiau kai kur galimi trumpi lietūs su perkūnija.

0

Šiandien daugelyje rajonų trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29, vakariniuose rajonuose vietomis 20–23 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Naktį ir rytą vietomis rūkas, dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 22–27 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 2 d. šalyje fiksuojamas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 11 cm per parą.

Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 18–19, Kuršių mariose – 19, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

