TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Plinta stulbinanti nuotrauka iš Utenos rajono: vaizdą sunku apsakyti žodžiais

2025-09-03 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 11:20

Tie, kurie nemiegojo naktį iš pirmadienio į antradienį, Utenos rajone galėjo užfiksuoti nepaprasto grožio reiškinį danguje. Tai – Šiaurės pašvaistė.

1

Utenos rajone pasirodė Šiaurės pašvaistė.

Užfiksuotas nepaprastas reginys

Socialiniame tinkle „Facebook“ „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapyje buvo galima pamatyti išskirtinį reginį. Danguje pasirodė Šiaurės pašvaistė, nustebinusi savo spalvomis.

„Naktį iš pirmadienio į antradienį nemiegojusieji galėjo stebėti Šiaurės pašvaistę. Ji buvo pakankamai ryški, jog užmiestyje (toli nuo šviesų) būtų matoma plika akimi.

Palankiausios sąlygos pašvaistės stebėjimams, kaip rodo duomenys ir užfiksuoti kadrai, buvo susidarę tarp 2:00-3:20 val. Galbūt matėte ir jūs.

Tomas Pumputis | Orų entuziastai

Fotografuota nuo Utenos r. kalvelių. 2025-09-02, ~2.15-2.25 val.“, – buvo rašoma įraše.

Artėjančių dienų orai

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt skelbė apie artėjančių dienų orus. Sinoptikai pranešė, kad džiugins vasariška šiluma, tačiau kai kur galimi trumpi lietūs su perkūnija.

Šiandien daugelyje rajonų trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29, vakariniuose rajonuose vietomis 20–23 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Naktį ir rytą vietomis rūkas, dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 22–27 laipsniai šilumos.

Penktadienį vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.

