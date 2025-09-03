Plinta stulbinanti nuotrauka iš Utenos rajono: vaizdą sunku apsakyti žodžiais

Utenos rajone pasirodė Šiaurės pašvaistė.
Užfiksuotas nepaprastas reginys
Socialiniame tinkle „Facebook“ „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapyje buvo galima pamatyti išskirtinį reginį. Danguje pasirodė Šiaurės pašvaistė, nustebinusi savo spalvomis.
„Naktį iš pirmadienio į antradienį nemiegojusieji galėjo stebėti Šiaurės pašvaistę. Ji buvo pakankamai ryški, jog užmiestyje (toli nuo šviesų) būtų matoma plika akimi.
Palankiausios sąlygos pašvaistės stebėjimams, kaip rodo duomenys ir užfiksuoti kadrai, buvo susidarę tarp 2:00-3:20 val. Galbūt matėte ir jūs.
Tomas Pumputis | Orų entuziastai
Fotografuota nuo Utenos r. kalvelių. 2025-09-02, ~2.15-2.25 val.“, – buvo rašoma įraše.
Artėjančių dienų orai
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt skelbė apie artėjančių dienų orus. Sinoptikai pranešė, kad džiugins vasariška šiluma, tačiau kai kur galimi trumpi lietūs su perkūnija.
Šiandien daugelyje rajonų trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29, vakariniuose rajonuose vietomis 20–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Naktį ir rytą vietomis rūkas, dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Penktadienį vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!