Kvapą gniaužiantys vaizdai buvo matomi ir Lietuvoje: galima buvo matyti ir krentančias žvaigždes

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
NASA astronautas Donas Pettitas iš Tarptautinės kosmoso stoties užfiksavo unikalų vaizdelį – virš žemės šokančias raudonas ir žalias šiaurės pašvaistes. Jis parodė ir įrangą – daugybę fotoaparatų, kurie reikalingi magiškiems vaizdams įamžinti.
Savo darytais vaizdais dalinosi ir iš Žemės žmonės į dangų tą naktį žvelgę žmonės, pavyzdžiui, ne iš kur kitur, o Lietuvos. Kosmoso entuziastai iš įvairių šalies vietų dalijosi užfiksuotais kadrais – žaliais, rožiniais ir raudonais atspalviais nusidažiusiu dangumi.
Kai kurios nuotraukos darytos ir prie žinomų pastatų, kaip Trakų pilis, kur vandenyje atsispindėjusi aurora suteikė dar didesnį magiškumo jausmą. Dalyje fotografijų galima matyti net krentančias žvaigždes.
Raudonos pašvaistės yra retesnės nei žaliosios, jos siejamos su padidėjusiu saulės aktyvumu, atsiranda – bemaž pustrečio šimto kilometrų aukštyje ir, anot astronauto D. Pettito, pasirodo 2-3 kartus per pusmetį.
Visus vaizdus pamatykite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.