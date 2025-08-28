Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Plinta stulbinanti nuotrauka iš Mažeikių rajono: paaiškėjo, kas tai

2025-08-28 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 14:20

Rugpjūčio 26 dienos naktį Mažeikių rajono padangėje buvo galima išvysti neįprastą vaizdą danguje. Tai – baltai švytintis ruožas, kuris ne vienam sukėlė klausimų.

Dangus Mažeikių rajone (nuotr. Neringa Neringa, Orų entuziastai)

Rugpjūčio 26 dienos naktį Mažeikių rajono padangėje buvo galima išvysti neįprastą vaizdą danguje. Tai – baltai švytintis ruožas, kuris ne vienam sukėlė klausimų.

0

Šis baltas blyksnis danguje buvo užfiksuotas 23.14 valandą, kai dangus jau buvo tamsus, tad pastebėti tokį reginį nebuvo sunku.

Danguje pasirodė raketa

Socialiniame tinkle „Facebook“ šia nuotrauka pasidalijo „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapis, kurio kūrėjai paaiškino, kas tai per reginys. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Antradienį vakare iš Kanaveralio kyšulio (JAV, Florida) SpaceX vėl paleido Falcon 9 raketą, kuri į kosminę erdvę iškėlė nemažai naujų palydovų. Falcon raketos pakilimas pasižymi gražiu švytėjimu (jeigu vakare jau būna sutemę).

Vieni pagalvoja, kad mato NSO, kiti – įžvelgia gličus matricoje, dar kiti – jau žino, kad tai yra raketos kuro degimo metu susidaręs „debesis“ nuo kurio atsispindi ten aukštai tebešviečiančios Saulės spinduliai. Jeigu buvote lauke apie 23:15 val., turėjote pastebėti.

Neringa Neringa | Orų entuziastai

Mažeikių r. Viekšniai. 2025-08-26, 23:14 val.

„Išeinu į naktį… Susižavėjusi tamsiu dangumi, rankose telefonas. Pakeliu akis – ir staiga! Baltas ruožas švyti danguje... Spėkit, ką padariau – fotkinu! Kamera užfiksuoja stulbinantį vaizdą: toks, kurį pamatai gal tik kartą gyvenime. Grįžtu namo, širdis daužosi – reikia išsiaiškinti čia ir dabar. Įdomu kas tai“, – buvo rašoma įraše.

