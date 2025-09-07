Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę: jau aišku, ko sulauksime

2025-09-07 08:28 / šaltinis: Meteo.lt
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-09-07 08:28

Sinoptikai pasidalijo naujausia orų prognoze ir skelbia, ko galima tikėtis artimiausiomis dienomis.

Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
27

1

Sekmadienio dieną vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas rytų, pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra 23–28 laipsniai šilumos

Pirmadienį vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.

Antradienį be žymesnio lietaus. Vėjas pietryčių, rytų, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 5 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 20 cm per parą.

Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 13–22, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 18 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

