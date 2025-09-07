Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę: jau aišku, ko sulauksime

Sekmadienio dieną vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas rytų, pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra 23–28 laipsniai šilumos
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Pirmadienį vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Antradienį be žymesnio lietaus. Vėjas pietryčių, rytų, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 5 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 20 cm per parą.
Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 13–22, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 18 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
REKLAMA