TV3 naujienos > Lietuva > Orai

To dar nebuvo: pirmą kartą nuo 1954 m. pagerintas karščio rekordas

2025-09-06 18:36 / šaltinis: BNS
2025-09-06 18:36

Remiantis preliminariais duomenimis, Lietuvoje šeštadienį išmatuotas naujas rugsėjo 6 dienos aukščiausios oro temperatūros rekordas, feisbuke pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Remiantis preliminariais duomenimis, Lietuvoje šeštadienį išmatuotas naujas rugsėjo 6 dienos aukščiausios oro temperatūros rekordas, feisbuke pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

0

Druskininkuose fiksuota 29,9 laipsnio temperatūra. Ankstesnis rekordas fiksuotas 1954 metais Vilniuje – 29,8 laipsnio.

Šiemet tai jau 21-as aukščiausias paros oro temperatūros rekordas.

2024 metais iš viso tokių buvo 18, 2023 metais – 16.

Pastaruosius penkerius metus šilumos rekordai išmatuojami apie dešimt kartų dažniau nei šalčio.

Meteorologai teigia, kad artimiausiomis dienomis vasariški orai nesitrauks, sekmadienį orai Lietuvoje sušils iki 23–28 laipsnių, pirmadienis ir antradienis bus vos vėsesni.

