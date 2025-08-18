Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Naujausia žinia apie Kauno klinikose gydomą garsų atlikėją Rag’n’Bone Man

2025-08-18 14:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-18 14:44

Rugpjūčio 12 d., antradienį, britų dainininkas Rag'n'Bone Man dėl sveikatos problemų atšaukė savo pasirodymą Kaune. Žinomas atlikėjas gydėsi Kauno klinikose ir su savo gerbėjais nuolat dalijosi naujausia informacija. Ne išimtis buvo ir šį kartą – atlikėjas pranešė svarbią žinią.

Rag'n'Bone Man (nuotr. SCANPIX ir instagram)

1

Rag'n'Bone Man beveik savaitę praleido ligoninėje.

Pasidalijo naujausia žinia

Šį kartą Rag'n'Bone Man pasidalijo džiugia žinia – dainininkas keliauja namo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Po savaitės, praleistos ligoninėje, šiandien pagaliau galiu skristi namo!!!!!!!! Šypsenos visur aplinkui“, – rašė jis.

Primename, kad kiek anksčiau vyro komanda gerbėjams pranešė liūdną žinią. Anot jų, atšaukiamas pasirodymas Lenkijoje.

„Dėl sveikatos problemų „Rag’n’Bone Man“ vis dar negali rengti gyvų koncertų. Nors jam gresia medicininė priežiūra, deja, jis turės atšaukti savo pasirodymą rytoj „@bittersweetmusicfestival“. @rudimentaluk maloniai pakeitė „Rag’n’Bone Man“ pasirodymą didžėjaus setu, už ką esame labai dėkingi. 

Dėkojame už supratingumą ir tikimės, kad jis greitai grįš į Lenkiją.

–„Rag’n’Bone Man“ komanda“, – rašoma įraše.

Primename, kad atšaukus koncertą Kaune, dainininkas kadrais iš ligoninės taip pat pasidalijo socialiniame tinkle Instagram. Prie nuotraukos iš palatos Kauno klinikose jis rašė:

„Įstrigimas ligoninėje Lietuvoje nebuvo mano mėgstamiausių darbų sąraše prieš mirtį.

<...>

Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano pasirodymus. Patikėkite, aš mieliau būčiau scenoje!‘‘, – teigė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

