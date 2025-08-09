Po Trumpo įsako panaudoti karinę jėgą sureagavo ir Meksika

„Nebus jokios invazijos į Meksiką“, – sakė C. Sheinbaum po to, kai „The New York Times“ pranešė, kad D. Trumpas slapta pasirašė direktyvą dėl karinės jėgos panaudojimo prieš kartelius, kuriuos jo administracija paskelbė teroristinėmis organizacijomis.
„Buvome informuoti, kad šis vykdomasis įsakas bus pasirašytas ir kad jis neturi nieko bendra su jokio karinio personalo ar institucijų buvimu mūsų teritorijoje“, – per savo įprastą rytinę spaudos konferenciją sakė Meksikos prezidentė.
Meksikos užsienio reikalų ministerija vėliau pareiškė, kad Meksika „nesutiks su JAV karinių pajėgų buvimu savo teritorijoje“.
Šie komentarai pasirodė po JAV ambasados Meksikoje pareiškimo, kad abi šalys panaudos „visas turimas priemones, kad apsaugotų savo žmones“ nuo narkotikų kontrabandos grupuočių.
Šalys „susiduria su bendru priešu – smurtaujančiais nusikaltėlių karteliais“
JAV ambasadorius Meksikoje Ronaldas Johnsonas socialiniame tinkle „X“ tądien sakė, kad šalys „susiduria su bendru priešu – smurtaujančiais nusikaltėlių karteliais“.
Pentagonas užklausas šiuo klausimu perdavė Baltiesiems rūmams, kurie delsė patvirtinti šio įsako pasirašymo faktą.
Dienraščio „The New York Times“ teigimu, D. Trumpo įsakas suteikė oficialų pagrindą prieš kartelius nukreiptoms karinėms operacijoms jūroje ar užsienio teritorijoje.
Vasario mėnesį jo administracija aštuonias narkotikų kontrabandos grupuotes paskelbė teroristinėmis organizacijomis. Šešios iš jų veikia Meksikoje, viena – Venesueloje, o dar viena –Salvadore.
Prieš dvi savaites jo administracija į sąrašą įtraukė dar vieną Venesuelos gaują „Cartel de los Soles“, per du dešimtmečius į JAV įvežusią šimtus tonų narkotikų.
Ketvirtadienį JAV teisingumo departamentas iki 50 mln. dolerių padvigubino premiją už Venesuelos prezidento Nicolo Maduro suėmimą: būtent jį amerikiečiai kaltina vadovavus minėtam karteliui.
Venesuela šiuos kaltinimus atmetė, o šalies užsienio reikalų ministras Yvanas Gilas juos pavadino „juokingiausia dūmų uždanga, kokią kada nors matėme“.
Meksikos prezidentė dėjo didžiules pastangas, kad D. Trumpui pademonstruotų kovojanti su savo šalies karteliais, kuriuos šis kaltina Jungtines Valstijas užtvindžius narkotikais, ypač fentaniliu.
„Mes bendradarbiaujame, mes dirbame kartu, bet invazijos nebus. Tokios galimybės visiškai nėra“, – sakė ji.
C. Sheinbaum teigimu, „kiekviename pokalbyje telefonu“ su JAV pareigūnais Meksika laikėsi griežtos pozicijos, kad šitai „nėra leidžiama“.
63-ejų Meksikos prezidentė kartais vadinama „Trumpo užkalbėtoja“, mat ji ne kartą sugebėjo išvengti didelių muitų, kuriais šis grasino už narkotikų ir migrantų gabenimą per šalis skiriančią sieną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!