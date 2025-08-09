Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas atskleidė, kada ir kur susitiks su Putinu

2025-08-09 07:40 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 07:40

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį vakare pareiškė, kad su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitiks rugpjūčio 15 d. Aliaskoje, susitikimo detales vėliau patvirtino ir Kremlius.

V. Putinas ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį vakare pareiškė, kad su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitiks rugpjūčio 15 d. Aliaskoje, susitikimo detales vėliau patvirtino ir Kremlius.

25

Labai laukiamas susitikimas tarp manęs, Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento, ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino įvyks ateinantį penktadienį, 2025 m. rugpjūčio 15 d., puikiojoje Aliaskos valstijoje. Daugiau informacijos bus pateikta vėliau“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas vėliau šiuos duomenis patvirtino ir sakė, kad „gana logiška, jog mūsų delegacija tiesiog perskris Beringo sąsiaurį“, kuris skiria Rusiją ir Aliaską, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

„Žvelgiant į ateitį, būtų natūralu, kad kitą prezidentų Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimą rengtume Rusijos teritorijoje. Atitinkamas kvietimas jau išsiųstas JAV prezidentui“, – TASS citavo J. Ušakovą.

Rusija jau daugiau nei trejus metus vykdo daug aukų atnešantį karą prieš Ukrainą. D. Trumpas ne kartą išreiškė norą greitai jį užbaigti.

Pirmasis susitikimas tarp D. Trumpo ir V. Putino nuo 2021 m.

Tai bus pirmasis susitikimas tarp einančio pareigas JAV prezidento ir V. Putino nuo 2021 m., kai tuometinis JAV prezidentas Joe Bidenas su juo susitiko Ženevoje.

Anksčiau penktadienį D. Trumpas sakė, kad į susitarimą dėl karo pabaigos greičiausiai įeis Ukrainos ir Rusijos „apsikeitimas“ tam tikromis teritorijų dalimis, pavadindamas šiuos planus „labai sudėtingais“.

JAV prezidentas teigė, kad planuoja pirmiausia susitikti su Rusijos prezidentu, o vėliau derybas išplėsti į trišalį susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tačiau Kremlius apie V. Putino ir Ukrainos prezidento susitikimą kalba nenoriai.

Ketvirtadienį Rusijos prezidentas sakė manąs, kad susitikimas su V. Zelenskiu yra įmanomas, tačiau tokioms deryboms turi būti sudarytos tinkamos sąlygos, o jų esą dar toli gražu nematyti.

V. Putinas savo sąlygų neišvardijo, tačiau anksčiau Kremlius reikalavo, kad Ukraina atsisakytų Rusijos okupuotų teritorijų, įskaitant 2014 m. šios neteisėtai aneksuotą Krymą, kad Vakarų šalys nustotų tiekti ginklus Ukrainai ir kad šalis nebūtų priimta į NATO.

V. Zelenskis ir jo sąjungininkai Europoje šiuos reikalavimus atmetė.

