Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Panevėžys švenčia 522-ąjį gimtadienį

2025-09-05 07:24 / šaltinis: BNS
2025-09-05 07:24

Penktas Lietuvos miestas Panevėžys penktadienį pradės švęsti 522-ąjį gimtadienį.

Panevėžys švenčia 522-ąjį gimtadienį (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Penktas Lietuvos miestas Panevėžys penktadienį pradės švęsti 522-ąjį gimtadienį.

REKLAMA
0

Trijų dienų šventę lydės šūkis „Panevėžys 522. Švęskime! Kaip mes“, pranešė savivaldybė.

Anot jos, nuo penktadienio iki sekmadienio miestas taps festivaliu po atviru dangumi.

Laisvės aikštės balkonai virs gyvos muzikos scenomis, vyks performansai, interaktyvios veiklos vaikams ir šeimoms, kūrybinės dirbtuvės, įvairūs koncertai, parodos, instaliacijos, spektakliai, sporto renginiai, trumpametražių filmų festivalis „Aš + Miestas = Kinas“, instaliacijos „Baltic Small“, „Danaja“, pramoginė ekskursija Nevėžio upe, akrobatų šou.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienio vidurdienį prie savivaldybės tradiciškai vyks iškilminga vėliavos kėlimo ceremonija, koncertas, ant drobės bus tapomas 522-ojo miesto gimtadienio logotipas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasibaigus renginiui Laisvės aikštės dalyje šalia Juozo Miltinio dramos teatro šokių studijų „Tavo Fortūna“ ir „Fiva“ šokėjai atliks šiam Panevėžio miesto gimtadieniui sukurtą šventinį pasirodymą.

REKLAMA

Sporto gerbėjai bus kviečiami stebėti sunkiosios atletikos, futbolo turnyrus, bėgimą „522 širdys už Panevėžį“, dziudo festivalį, krepšinio varžybas, graikų-romėnų imtynes, irklavimo regatą, automobilių slalomo ir traukos lenktynes, galiūnų varžybas.

Taip pat veiks tradicinė amatininkų ir prekybininkų mugė.

Pasak savivaldybės, viena pagrindinių šventės dalių – tradicinės eitynės – šiemet įgaus naują prasmę. Jų maršrutas drieksis palei Nevėžio upę, atkartojant upės tėkmės motyvą, kuris dominuoja ir naujajame miesto ženkle.

REKLAMA
REKLAMA

„Tokiu būdu išryškinama Nevėžio kaip vienybės, gyvybės ir miesto gyvybingumo simbolika“, – teigiama savivaldybės pranešime.

Panevėžio įkūrimas skaičiuojamas nuo 1503 metų rugsėjo 7 dienos Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro rašyto rašto, kuriuo jis dovanojo žemę tarp Lėvens ir Nevėžio upių Ramygalos klebonui su sąlyga, kad šioje teritorijoje būtų pastatyta bažnyčia, kuri kovotų su krašte dar labai gaja pagonybe.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų