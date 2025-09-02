Panevėžio savivaldybėje darbą pradeda administracijos direktorius Giedrius Šileika

Pastaruosius penkerius metus G. Šileika vadovavo „Panevėžio keleivinis transportui“, anksčiau – „KALBA.LT“ Panevėžio filialui, dirbo finansų, komercijos ir pardavimų vadovu įmonėse „Swedbank“, „Omnitel“ ir „Bitė Lietuva“.
Administracijoje jam talkins direktoriaus pavaduotojos Gintautė Atkočienė ir Daiva Svirelienė.
G. Atkočienė kuruos Komunikacijos, Kultūros ir meno, Miesto infrastruktūros, Miesto plėtros, Statybos, Turto valdymo ir Viešosios tvarkos skyrių veiklą.
D. Svirelienė koordinuos Socialinių reikalų, Švietimo, Sporto, Civilinės metrikacijos ir E. plėtros skyrių darbą.
