  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Panevėžio savivaldybėje darbą pradeda administracijos direktorius Giedrius Šileika

2025-09-02 10:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 10:12

Panevėžio miesto savivaldybėje antradienį darbą pradeda naujasis administracijos vadovas Giedrius Šileika, pranešė vietos savivaldybė.

Panevėžio miestas (Teodoras Biliūnas/BNS)

0

Pastaruosius penkerius metus G. Šileika vadovavo „Panevėžio keleivinis transportui“, anksčiau – „KALBA.LT“ Panevėžio filialui, dirbo finansų, komercijos ir pardavimų vadovu įmonėse „Swedbank“, „Omnitel“ ir „Bitė Lietuva“.

Administracijoje jam talkins direktoriaus pavaduotojos Gintautė Atkočienė ir Daiva Svirelienė. 

G. Atkočienė kuruos Komunikacijos, Kultūros ir meno, Miesto infrastruktūros, Miesto plėtros, Statybos, Turto valdymo ir Viešosios tvarkos skyrių veiklą. 

D. Svirelienė koordinuos Socialinių reikalų, Švietimo, Sporto, Civilinės metrikacijos ir E. plėtros skyrių darbą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

