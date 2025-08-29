Panevėžio centre – sąvartynu ant ratų paverstas automobilis: pavyko pasikalbėti su savininku

Šalia judrios gatvės Panevėžio centre stovintį automobilį panevėžiečiai jau spėjo praminti sąvartynu ant ratų. „Toyota“ tiesiog prigrūsta įvairiausio šlamšto, o kas nebetelpa viduje – kraunama ant viršaus ir net po automobiliu.
Bandys vyrą įtikinti išsikuopti automobilį
Netoliese gyvenantis Raimundas TV3 Žinioms papasakojo, kaip nuolat pildosi „Toyota“ markės automobilis.
„Jis visą dieną po šiukšlynus duodasi, pažiūrėkit, kas prikrauta... Viduj visa užbubinta, visa. Apačioje dar kopėtėlės su škurliais surištos, kad užlipti ant viršaus“, – kaimyno sąvartyną pakomentavo netoliese gyvenantis Raimundas.
Toks vaizdas stabtelti priverčia ir praeivius.
„Baisu, baisu... Būtų priekaba, dar ir priekabą privarytų turbūt“, – galvą kraipė panevėžietis Petras.
Automobilyje miega, tačiau dienomis pasirodo retai
Maža to, kaip sako Raimundas, taip prigrūstame automobilyje vyras ir miega, nors vietos tam tik prie paties vairo.
„Jis tuos kartonus dėl ko užsidėjo, kad jis miegot galėtų“, – aiškino Raimundas.
Pasak vietinių, vyras lyg vaiduoklis, dažniausiai pasirodo temstant, o švintant vėl išsliūkina. Raimundui kiek anksčiau pavyko pasikalbėti su automobilį sąvartynu pavertusiu vyru.
„Gal kiek išgėręs, gal kiek durnas, nesupratau. Sakau, davai iš čia lėk“, – pokalbį su keistuoliu prisiminė Raimundas.
Tuo tarpu vietos gyventojai prie automobilio tikina pastebintys ir kirmelių bei stebisi, kodėl miesto valdžia nieko nesiima.
„O kodėl negali atvažiuot šiukšlių mašina ištempt tokį dalyką“, – galvą kraipė TV3 žinių kalbinta panevėžietė.
Pasakė, kodėl negali automobilio išvežti
Ir šis turtas, anot gyventojų, stūkso jau maždaug mėnesį nepajudinamas. Nuleistomis padangomis, paramstytas malkomis ir vis pilnėjantis.
„Automobilis turi galiojančią techninę apžiūrą, galiojantį draudimą. Jis nėra traktuojamas kaip neeksploatuojamas automobilis, tai kelių eismo taisyklių kažkokių nepažeidžia. Bet, žinoma, tas šiukšlių kalnas ir aplink, ir ar ant jo, ir jame, nėra leistinas“, – situaciją pakomentavo miesto Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Tadas Martinaitis.
Žmonės pasakoja, kad anksčiau su visu savo turtu ant ratų jį buvo matę kitame mikrorajone, tik su kitu automobiliu.
„Tai sakė prie Žaros ten buvo, tai visa mašina apkrauta, kaip siena padaryta“, – prisiminė panevėžietė Laima.
Kiek anksčiau, socialiniams darbuotojams pavyko pasikalbėti su pusamžiu vyriškiu. Tačiau jis bet kokios pagalbos tąkart atsisakė.
Kaip paaiškėjo, automobilio šeimininką aptikti pavyko ir viešosios tvarkos specialistams. Bandys jie vyrą įtikinti išsikuopti transporto priemonę. Antraip šiukšlynas ant ratų bus išgabentas priverstinai.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 Žinių reportažą.