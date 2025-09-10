Vyriausybė dar vertins, kiek jūros vėjo parkų Lietuvai reikia

„Turime įvertinti kaštus ir naudą, ar mums reikia vieno, dviejų, o gal reikia trijų. Tai tas ir bus skaičiuojama ir vertinama“, – trečiadienį Seimo posėdyje sakė I. Ruginienė.
„Bet koks projektas turi remtis kaštų ir naudos analize. Tai šiai dienai nėra sustabdyti jokie projektai ir konkursas vyksta (antrojo jūrų vėjo parko – BNS)“, – pridūrė paskirtoji premjerė.
20-osios Vyriausybės, kuriai vadovaus I. Ruginienė, programoje numatyta, kad vėjo energetikos plėtra jūroje bus remiama „tuo atveju, jei tai nedidins elektros energijos kainos pramonei ir vartotojams“.
Tuo metu konservatorius Jurgis Razma sako, kad toks įrašas programoje jam kelia nerimą.
„Kai jūs tai parašėte, tai akivaizdu, kad galit iškart tvirtinti, kad jūros vėjo energetikos projektai bus naikinami, nes akivaizdu, kad jie sudaro konkurenciją sausumos vėjo jėgainių projektams ir taip daro neigiamą įtaką jiems“, – posėdyje teigė J. Razma.
Pasak jo, dėl tokio įrašo programoje „joks rimtas investuotojas neis į antrojo jūrų vėjo parko konkursą“.
Vienos valdančiųjų partnerių – „Nemuno aušros“ frakcijos Seime atstovo ir Audito komiteto pirmininko Artūro Skardžiaus šeima turi interesų atsinaujinančių išteklių energetikoje. Komitetas sausio viduryje siūlė Energetikos ministerijai stabdyti, ką ji vėliau ir padarė, antrojo vėjo parko Baltijos jūroje konkursą, kol bus įvertintas jo ekonominis pagrįstumas.
Seimo Etikos ir procedūrų komisija šių metų kovą nusprendė, jog A. Skardžius nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Jos išvadoje teigiama, kad tyrimo metu negauta duomenų, jog konkurso stabdymas ir jo sąlygų peržiūrėjimas darytų tiesioginę ir akivaizdžią įtaką A. Skardžiaus šeimos verslui.
BNS rašė, kad anksčiau I. Ruginienė sakė, kad politinė jos vadovaujamos Vyriausybės kryptis dėl vėjo parkų Baltijos jūroje nebus keičiama.
Seimas birželį pavedė Valstybės kontrolei atlikti pirmojo jūrų vėjo parko projekto auditą, o buvęs premjeras Gintautas Paluckas sudarė vyriausybinę darbo grupę abiejų vėjo parkų jūroje vystymo priežiūrai.
Liepą rašė BNS, valdantieji socialdemokratai turėjo priekaištų valstybės kontroliuojamai energetikos grupei „Ignitis grupė“ dėl jos vystomo primojo 700 megavatų (MW) galios vėjo parko Baltijos jūroje.
Antrojo vėjo parko vystytojo konkursas bus atnaujintas spalio 6-ąją, o dalyvių pasiūlymų laukiama iki spalio 7 dienos pabaigos. Iki to laiko tik sulaukus bent dviejų paraiškų konkursas bus įvykęs.
