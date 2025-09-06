Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Sužinokite, kokį žaidimą mėgo Vytautas Didysis: kariai žaisdavo prieš Žalgirio mūšį

2025-09-06
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 18:30

Į televizijos ekranus sugrįžta kone smagiausia TV3 laida „GalvOK“! Šį sekmadienį 19.30 val. naujajame sezone žiūrovai galės išvysti išsiilgtus laidos herojus – komikus Mantą Katlerį, Mindaugą Stasiulį ir ilgametį laidos vedėją Andrių Žiurauską.

Į televizijos ekranus sugrįžta kone smagiausia TV3 laida „GalvOK"! Šį sekmadienį 19.30 val. naujajame sezone žiūrovai galės išvysti išsiilgtus laidos herojus – komikus Mantą Katlerį, Mindaugą Stasiulį ir ilgametį laidos vedėją Andrių Žiurauską.

Pirmojoje šio sezono laidoje varžysis naujos TV3 televizijos laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ vedėjai – komikas Kristoforas Vaidutis ir žurnalistas, laidų vedėjas Artūras Anužis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Katleriui ir K. Vaidučiui teks atsakyti į klausimą, „kuris iš šių lietuviškų žaidimų 2022 m. buvo įrašytas į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą?“

Galimi atsakymo variantai, kuriuos pateikė laidos vedėjas Andrius Žiurauskas:

A. Ristynės

B. Virvės traukimas

C. Ritinis

Klausimą pristatyti atvyko vieno iš žaidimų puoselėtoja Lietuvoje – Elmyra Baljanaitė. Anot pašnekovės, tai vienas seniausių žaidimų Europoje.

„Vienas seniausių komandinių žaidimų Europoje ar net pasaulyje, dar vadinamas karių žaidimu. Kai kurie netgi sako, kad šį žaidimą galėjo žaisti Vytauto Didžiojo laikais – kariai prieš Žalgirio mūšį.“

Apie kokį žaidimą kalba laidos „GalvOK“ viešnia – sužinokite jau šį sekmadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Laidos ištrauką žiūrėkite čia:

Kitas šio sezono laidas žiūrėkite šeštadieniais 19.30 val. per TV3!

