Sužinokite, kokį žaidimą mėgo Vytautas Didysis: kariai žaisdavo prieš Žalgirio mūšį

Pirmojoje šio sezono laidoje varžysis naujos TV3 televizijos laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ vedėjai – komikas Kristoforas Vaidutis ir žurnalistas, laidų vedėjas Artūras Anužis.
M. Katleriui ir K. Vaidučiui teks atsakyti į klausimą, „kuris iš šių lietuviškų žaidimų 2022 m. buvo įrašytas į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą?“
Galimi atsakymo variantai, kuriuos pateikė laidos vedėjas Andrius Žiurauskas:
A. Ristynės
B. Virvės traukimas
C. Ritinis
Klausimą pristatyti atvyko vieno iš žaidimų puoselėtoja Lietuvoje – Elmyra Baljanaitė. Anot pašnekovės, tai vienas seniausių žaidimų Europoje.
„Vienas seniausių komandinių žaidimų Europoje ar net pasaulyje, dar vadinamas karių žaidimu. Kai kurie netgi sako, kad šį žaidimą galėjo žaisti Vytauto Didžiojo laikais – kariai prieš Žalgirio mūšį.“
