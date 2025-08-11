Lietuviai pirmąsyk istorijoje varžėsi Europos jaunimo lėkščiasvydžio čempionate

Lietuvos jaunieji lėkščiasvydininkai į tarptautinę areną grįžo po daugiau nei 20-ies metų – paskutinį kartą lietuvius tokio rango varžybose matėme dar 2002-aisias, kuomet šalies nacionalinė komanda rungtyniavo pasaulio jaunimo čempionate Latvijos sostinėje Rygoje.
Čempionatą lietuviai, vadovaujami Ernesto Vysockio, pradėjo A grupėje, kartu su Italijos, Suomijos, Belgijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos ir Austrijos bendraamžiais. Pergalę pavyko pasiekti tik prieš suomius, todėl įsibėgėjus pirmenybėms teko kovoti dėl 9-14 vietų.
Apatiniame atkrintamųjų krepšelyje iškovotas laimėjimas prieš Ukrainą leido lietuviams užimti 12 vietą.
Naudingiausiai tarp Lietuvos žaidėjų pasirodė Vilius Zelba. Šiaulietis per 9 sužaistas rungtynes viso pelnė 21 tašką ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. 15 taškų ir 7 rezultatyvius perdavimus atliko Meinardas Gruzdys, o Justas Beržonskis pridėjo 4 taškus ir 13 rezultatyvių perdavimų.
„Pasirodymą vertinam neblogai. Prieš išvykstant į čempionatą galvojome, jog esame, galbūt, labiau pasiruošę. Atvykę pamatėme realybę, – sakė rinktinės strategas. – Esame labai jauna, nauja komanda. Įgavome daug patirties, kovojome visuomet iki galo, varžovams duodavome kovą, nenuleidome galvos. Reziumė būtų tokia, kad pasirodėme neblogai.“
Čempionato vaikinų divizione triumfavo Italijos sportininkai. Tarp merginų stipriausios buvo taip pat italės, o mišriajame divizione pirmą vietą užėmė Vengrijos rinktinė.
Visi rinktinės rezultatai:
Lietuva 5:15 Italija
Lietuva 15:4 Suomija
Lietuva 4:15 Belgija
Lietuva 1:15 Didžioji Britanija
Lietuva 8:13 Švedija
Lietuva 10:11 Austrija
Lietuva 15:8 Ukraina
Lietuva 13:15 Rumunija
Lietuva 7:15 Austrija
