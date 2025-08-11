Paryžiaus paralimpinių žaidynių emocijos – uostamiesčio gyventojams ir svečiams

„Džiaugiuosi, kad fotografijos paroda atkeliavo į „Northway“ medicinos centrą, kurio klientai galės mėgautis puikiais kadrais iš paralimpinių žaidynių – didžiausio žmonių su negalia sporto renginio pasaulyje. Eksponuojame parodą čia, nes „Northway“ jau ilgus metus palaiko Lietuvos paralimpinį judėjimą, o rėmėjų palaikymas ypatingai svarbus siekiant turėti kuo gausesnę komandą, siekti kuo aukštesnių rezultatų. Bendro darbo dėka galime mėgautis šiomis akimirkomis, kurios įėjo į istoriją“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas, paralimpinis čempionas Mindaugas Bilius.
Parodos atidaryme dalyvavo „Northway“ vadovė Diana Bumelytė, kiti atstovai, Lietuvos paralimpinio komiteto prezužidentas M. Bilius ir generalinė sekretorė Asta Narmontė, paraatletas, Lietuvos paralimpinės rinktinės narys Ramūnas Rojus, o taip pat Klaipėdos vicemeras Giedrius Didjurgis.
„Mums, „Northway“ bendruomenei, didelė garbė pristatyti Paryžiaus paralimpinių žaidynių akimirkas Klaipėdos gyventojams ir svečiams. Šios fotografijos – tai ne tik sporto akimirkų įamžinimas, bet ir įkvėpimas kiekvienam iš mūsų drąsiai siekti savo tikslų, nepaisant iššūkių. Didžiuojamės galėdami prisidėti prie Lietuvos paralimpinio judėjimo ir dalintis šiomis ypatingomis emocijomis su visais“ – pasidžiaugė medicinos centrų „Northway” generalinė direktorė Diana Bumelytė.
Parodos atidarymo dalyviai diskutavo apie verslo paramos svarbą, verslo ir viešojo sektoriaus darbo kartu svarbą siekiant vystyti paralimpinį sportą, suteikti žmonėms su negalia galimybes sportuoti, būti fiziškai aktyviems. Bendra išvada: darbas ranka rankon yra raktas į sėkmę ir Lietuvos pergales.
„Džiaugiuosi, kad turime tokius rėmėjus kaip „Northway“ ir kitos įmonės, kurios iš visos širdies padeda ir prisideda prie mūsų tikslų ne tik arenose, bet ir vykdant švietimo, socialinius projektus. Galima sakyti, jog šiai dienai rėmėjai užpildo spragas, kurios atsiranda trūkstant valstybės finansavimo. Būtų gerai, kad šalis dar daugiau dėmesio skirtų infrastruktūrai gerinti, kad savivaldybių lygmenyje daugiau trenerių dirbtų su negalią turinčiais žmonėmis sporto mokyklose. Pridėjus turimą verslo palaikymą, mes gautume dar daugiau pergalių atnešančią formulę“, – svarstė Lietuvos paralimpinio komiteto vadovas M. Bilius.
Fotografijos paroda „Paryžius 2024“ Klaipėdos „Northway“ medicinos centre bus eksponuojama keturias savaites – iki rugsėjo 8 dienos. Paroda jau aplankė Vilnių, Kauną, Birštoną ir Elektrėnus. Tikslas – kad ši paroda aplankytų kuo daugiau Lietuvos miestų ir miestelių.
