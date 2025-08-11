Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Andrius Petrovas Slovakijoje pelnė antrąją vietą konkūrų varžybose Šamorine

2025-08-11 19:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 19:11

Šamorine (Slovakija) konkūrų varžybų maratoną užbaigė Andrius Petrovas ir Lėja Nakvosaitė.

Andrius Petrovas | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Šamorine (Slovakija) konkūrų varžybų maratoną užbaigė Andrius Petrovas ir Lėja Nakvosaitė.

REKLAMA
0

Ketvirtadienį A. Petrovas su Bonneville 125 cm aukščio kliūčių rungtyje iškovojo 2-ą vietą. Penktadienį lietuvis su Rowin van de Brouwershoeve užėmė 4-ą vietą 140 cm kliūčių trasoje. Lietuviui už šiuos du pasirodymus iš viso atiteko 720 eurų.

L. Nakvosaitė sekmadienį su Caira‘s Conamor buvo 7-a 130 cm kliūčių trasoje ir pelnė 56 eurus.

Konkūrų varžybose Lenkijoje praėjusią savaitę dalyvavo Kristupas Petraitis su Carleone, bet jie tarp prizininkų nepateko.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų