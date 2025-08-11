Andrius Petrovas Slovakijoje pelnė antrąją vietą konkūrų varžybose Šamorine

Ketvirtadienį A. Petrovas su Bonneville 125 cm aukščio kliūčių rungtyje iškovojo 2-ą vietą. Penktadienį lietuvis su Rowin van de Brouwershoeve užėmė 4-ą vietą 140 cm kliūčių trasoje. Lietuviui už šiuos du pasirodymus iš viso atiteko 720 eurų.
L. Nakvosaitė sekmadienį su Caira‘s Conamor buvo 7-a 130 cm kliūčių trasoje ir pelnė 56 eurus.
Konkūrų varžybose Lenkijoje praėjusią savaitę dalyvavo Kristupas Petraitis su Carleone, bet jie tarp prizininkų nepateko.
