Pavliučenkova Sinsinatyje nesusitvarkė su unikaliu Ito žaidimu

Anastasija Pavliučenkova tapo dar viena unikaliu žaidimo stiliumi pasižyminčios japonės Aoi Ito (WTA-94) „auka“. Japonė pergalę šventė rezultatu 6:1, 4:6, 6:4. Japonė savo nestandartiniu žaidimo stiliumi jau ne kartą paliko įspūdį gerbėjams. Pažymima, kad A. Ito mėgsta stipriai suktus smūgius net atakuodama vidine raketės puse, taip ji numuša žaidimo tempą, o varžovėms prie to būna sunku prisitaikyti.
Ito strikes again.— José Morgado (@josemorgado) August 9, 2025
(She beat Pavlyuchenkova to reach the 3rd round) pic.twitter.com/1KrIamFE8A
Sensacingo pralaimėjimo vos išvengė amerikietė Madison Keys (WTA-6), kuri tik per 2 valandas 7 minutes 1:6, 6:3, 7:6 (7:1) įveikė Vokietijos atstovę Evą Lys (WTA-62). Trečiajame sete E. Lys turėjo 3 geimų persvarą ir 2 „match pointus“, bet M. Keys išsigelbėjo, išplėšė pratęsimą ir jame didesnių problemų nebeturėjo.
Ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-27), grįžusi po nedidelės traumos, net 6:0, 6:1 sutriuškino vokietę Tatjaną Marią (WTA-41), lenkė Iga Swiatek (WTA-3) 6:1, 6:4 eliminavo Anastasiją Potapovą, o kanadietė Leylah Fernandez (WTA-26) kiek netikėtai 3:6, 3:6 krito prieš ispanę Jessicą Bouzas Maneiro (WTA-42).
Neseniai karjerą atnaujinusi Latvijos veteranė Anastasija Sevastova (WTA-267) 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 įveikė turkę Eminą Bektas (WTA-301), britė Emma Raducanu (WTA-39) 6:3, 6:2 pranoko Predrago Danilovičiaus dukrą Olgą (WTA-43), o Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-10) 4:6, 6:0, 7:5 palaužė meksikietės Renatos Zarazua (WTA-70) pasipriešinimą. E. Rybakinai laimėti nesutrukdė net ir 66 neišprovokuotos klaidos (R. Zarazua taip klydo 47 sykius).
38 of Rybakina's 66 unforced errors were in that opening set. pic.twitter.com/f3vi4o522h— Tennis Updates (@TennisUpdates25) August 9, 2025
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.
