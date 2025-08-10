Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Pavliučenkova Sinsinatyje nesusitvarkė su unikaliu Ito žaidimu

2025-08-10 12:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 12:56

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras.

Aoi Ito | Scanpix nuotr.

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras.

REKLAMA
0

Anastasija Pavliučenkova tapo dar viena unikaliu žaidimo stiliumi pasižyminčios japonės Aoi Ito (WTA-94) „auka“. Japonė pergalę šventė rezultatu 6:1, 4:6, 6:4.  Japonė savo nestandartiniu žaidimo stiliumi jau ne kartą paliko įspūdį gerbėjams. Pažymima, kad A. Ito mėgsta stipriai suktus smūgius net atakuodama vidine raketės puse, taip ji numuša žaidimo tempą, o varžovėms prie to būna sunku prisitaikyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sensacingo pralaimėjimo vos išvengė amerikietė Madison Keys (WTA-6), kuri tik per 2 valandas 7 minutes 1:6, 6:3, 7:6 (7:1) įveikė Vokietijos atstovę Evą Lys (WTA-62). Trečiajame sete E. Lys turėjo 3 geimų persvarą ir 2 „match pointus“, bet M. Keys išsigelbėjo, išplėšė pratęsimą ir jame didesnių problemų nebeturėjo.

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-27), grįžusi po nedidelės traumos, net 6:0, 6:1 sutriuškino vokietę Tatjaną Marią (WTA-41), lenkė Iga Swiatek (WTA-3) 6:1, 6:4 eliminavo Anastasiją Potapovą, o kanadietė Leylah Fernandez (WTA-26) kiek netikėtai 3:6, 3:6 krito prieš ispanę Jessicą Bouzas Maneiro (WTA-42).

REKLAMA

Neseniai karjerą atnaujinusi Latvijos veteranė Anastasija Sevastova (WTA-267) 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 įveikė turkę Eminą Bektas (WTA-301), britė Emma Raducanu (WTA-39) 6:3, 6:2 pranoko Predrago Danilovičiaus dukrą Olgą (WTA-43), o Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-10) 4:6, 6:0, 7:5 palaužė meksikietės Renatos Zarazua (WTA-70) pasipriešinimą. E. Rybakinai laimėti nesutrukdė net ir 66 neišprovokuotos klaidos (R. Zarazua taip klydo 47 sykius).

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų