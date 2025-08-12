Klaudija Bubelytė Rumunijos ITF turnyre kovas tęs tik dvejetų varžybose

Lietuvė pirmajame sete ne sykį panaikino 2 geimų deficitus, bet vienuoliktajame geime dar kartą pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė. Antrajame sete lygi kova iki aštuntojo geimo, kai K. Bubelytė realizavo „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Trečiajame sete K. Bubelytė ne sykį pirmavo po laimėtų varžovės padavimų serijų (3:1, 3:3, 4:3, 4:4), bet persvaros neišlaikė. Lemtingu tapo dešimtasis geimas, kai lietuvė pralaimėjo paskutinę savo padavimų seriją.
K. Bubelytei už dalyvavimą vienetų varžybose atiteko 147 JAV doleriai.
Lietuvės Rumunijoje dar laukia dvejetų varžybos. Pirmajame rate K. Bubelytė su ispane Sara Dols bandys nugalėti rumunes – Aną Marią Broteą ir Darią Marią Tudor.
Rumunijoje žaidė ir 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2150, ITF jaunių-3177). Ji kvalifikacijos starte 1:6, 1:6 neprilygo 18-metei graikei Eleni Tsetsou (ITF-757, ITF jaunių-1749).
ITF serijos moterų teniso turnyro Rumunijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
