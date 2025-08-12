Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Klaudija Bubelytė Rumunijos ITF turnyre kovas tęs tik dvejetų varžybose

2025-08-12 17:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 17:24

Rumunijoje prasidėjusio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų pirmajame rate antradienį 22-ejų Klaudija Bubelytė (WTA-617) per 2 valandas 48 minutes 5:7, 6:3, 4:6 pralaimėjo 23-ejų italei Federicai Sacco (WTA-825).

Klaudija Bubelytė | Alfredo Pliadžio nuotr.

Rumunijoje prasidėjusio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų pirmajame rate antradienį 22-ejų Klaudija Bubelytė (WTA-617) per 2 valandas 48 minutes 5:7, 6:3, 4:6 pralaimėjo 23-ejų italei Federicai Sacco (WTA-825).

REKLAMA
0

Lietuvė pirmajame sete ne sykį panaikino 2 geimų deficitus, bet vienuoliktajame geime dar kartą pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė. Antrajame sete lygi kova iki aštuntojo geimo, kai K. Bubelytė realizavo „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiajame sete K. Bubelytė ne sykį pirmavo po laimėtų varžovės padavimų serijų (3:1, 3:3, 4:3, 4:4), bet persvaros neišlaikė. Lemtingu tapo dešimtasis geimas, kai lietuvė pralaimėjo paskutinę savo padavimų seriją.

REKLAMA
REKLAMA

K. Bubelytei už dalyvavimą vienetų varžybose atiteko 147 JAV doleriai.

Lietuvės Rumunijoje dar laukia dvejetų varžybos. Pirmajame rate K. Bubelytė su ispane Sara Dols bandys nugalėti rumunes – Aną Marią Broteą ir Darią Marią Tudor.

Rumunijoje žaidė ir 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2150, ITF jaunių-3177). Ji kvalifikacijos starte 1:6, 1:6 neprilygo 18-metei graikei Eleni Tsetsou (ITF-757, ITF jaunių-1749).

ITF serijos moterų teniso turnyro Rumunijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų