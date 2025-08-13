Kalendorius
Sportas

„Ryto“ naujokas Wiley sužibėjo prieš Rumuniją – dvigubas dublis ir ryškus pasirodymas

2025-08-13 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 21:25

Priešatrankiniame pasaulio čempionato etape dar vieną nesėkmę patyrė Šiaurės Makedonijos (0-3) rinktinė.

Jacobas Wiley | FIBA nuotr.

Priešatrankiniame pasaulio čempionato etape dar vieną nesėkmę patyrę Šiaurės Makedonijos (0-3) rinktinė.

0

Ši svečiuose 66:79 (19:26, 15:19, 15:14, 17:20) neatsilaikė prieš Rumunijos (3-0) krepšininkus.

Makedonų gretose puikiai sužaidė būsimas Vilniaus „Ryto“ naujokas Jacobas Wiley. Krepšininkas per 34 minutes pelnė 19 taškų, atkovojo 10 atšokusių, perėmė 2 kamuolius, blokavo 2 metimus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, padarė 2 klaidas, sykį prasižengė ir surinko 29 naudingumo balus.

Pralaimėjusiems 13 taškų pridėjo Andrejus Magdevski (5 rez. perd.). Nugalėtojų gretose išsiskyrė Stefanas Grasu su 20 taškų (6/8 trit.).

