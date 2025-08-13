„Ryto“ naujokas Wiley sužibėjo prieš Rumuniją – dvigubas dublis ir ryškus pasirodymas

Ši svečiuose 66:79 (19:26, 15:19, 15:14, 17:20) neatsilaikė prieš Rumunijos (3-0) krepšininkus.
Makedonų gretose puikiai sužaidė būsimas Vilniaus „Ryto“ naujokas Jacobas Wiley. Krepšininkas per 34 minutes pelnė 19 taškų, atkovojo 10 atšokusių, perėmė 2 kamuolius, blokavo 2 metimus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, padarė 2 klaidas, sykį prasižengė ir surinko 29 naudingumo balus.
Pralaimėjusiems 13 taškų pridėjo Andrejus Magdevski (5 rez. perd.). Nugalėtojų gretose išsiskyrė Stefanas Grasu su 20 taškų (6/8 trit.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!