TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Olimpinė čempionė Sha’Carri Richardson atsiprašė dėl smurto prieš sprinto žvaigždę Christianą Colemaną

2025-08-13 21:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 21:40

Viena greičiausių pasaulio moterų – 25-erių amerikietė Sha‘Carri Richardson – atgailauja dėl to, kad smurtavo prieš savo vaikiną – 29-erių sprinto žvaigždę Christianą Colemaną.

Sha‘Carri Richardson ir Christianas Colemanas | Instagram.com nuotr

„Mano atsiprašymų visada bus per maža, nes aš jį labai myliu. Savo žodžius turiu paversti darbais. Stengiuosi dirbti su savimi. Negaliu bėgti nuo savo problemų. Christianai, myliu tave ir dar kartą tavęs atsiprašau“, – teigė Sh. Richardson.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikietė buvo apkaltinta ketvirto laipsnio smurtu artimoje aplinkoje ir areštinėje praleido 18 valandų. Visgi, nepaisant vaizdo įrodymų, Ch. Colemanas pareiškė, kad tęsti tyrimo neverta ir kad jis savęs auka nevadins. Tuomet tyrimas buvo nutrauktas ir Sh. Richardson paleista.

Stebėjimo kamerų įrašuose matyti, kaip Sh. Richardson ištiesė kairę ranką ir griebė Ch. Colemano kuprinę. Vėliau ji pastojo jam kelią, o Ch. Colemanas bandė ją apeiti. Tuomet Ch. Colemanas buvo pastumtas į sieną. Taip pat teigiama, kad Sh. Richardson metė vieną daiktą į savo vaikiną. Spėjama, kad tai buvo ausinės.

Sh. Richardson pernai su JAV rinktine tapo olimpine čempione estafetėje 4x100 m. Ji taip pat yra dukart pasaulio čempionė. Ch. Colemanas turi 5 pasaulio čempiono titulus, iš jų 2 – uždarose patalpose.

Prieš keletą metų Sh. Richardson buvo užmezgusi romaną su mergina ir teigė, kad yra biseksuali. Šiemet pasirodė informacija, kad ji susitikinėja su Ch. Colemanu.

