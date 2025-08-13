Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Karolis Andrijauskas triumfavo sunkiosios atletikos varžybose Latvijoje

2025-08-13 21:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 21:17

Latvijoje surengtos „Ludzas Kauss“ tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos, kuriose jėgas išbandė ir lietuviai.

LSAF nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Latvijoje surengtos „Ludzas Kauss“ tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos, kuriose jėgas išbandė ir lietuviai.

REKLAMA
0

Vyrų svorio kategorijoje per 94 kg triumfavo Karolis Andrijauskas. Lietuvis išrovė 132 kg štangą, stūmime pridėjo 177 kg ir dvikovėje surinko 309 kg.

Svorio kategorijoje iki 71 kg trečias buvo Danielius Kanonovas (177 kg dvikovėje, 84 kg rovime + 93 kg stūmime), taip pat trečias buvo Abid Oleive Yakobas iš Panevėžio, dalyvavęs svorio kategorijoje iki 65 kg (88 kg, 36+52).

Jaunių merginų varžybose Akvilė Vosyliūtė laimėjo sidabrą, o Elija Janušaitė – bronzą. Tarp jaunučių trečia buvo Auksė Diekontaitė.

Tarp jaunučių vaikinų triumfavo Lukas Kanonovas, antri buvo Danielius Motiečius ir Gabrielius Motiečius, trečiąsias vietas užėmė Augustas Mažeika bei Lukas Jankus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų