Karolis Andrijauskas triumfavo sunkiosios atletikos varžybose Latvijoje

Vyrų svorio kategorijoje per 94 kg triumfavo Karolis Andrijauskas. Lietuvis išrovė 132 kg štangą, stūmime pridėjo 177 kg ir dvikovėje surinko 309 kg.
Svorio kategorijoje iki 71 kg trečias buvo Danielius Kanonovas (177 kg dvikovėje, 84 kg rovime + 93 kg stūmime), taip pat trečias buvo Abid Oleive Yakobas iš Panevėžio, dalyvavęs svorio kategorijoje iki 65 kg (88 kg, 36+52).
Jaunių merginų varžybose Akvilė Vosyliūtė laimėjo sidabrą, o Elija Janušaitė – bronzą. Tarp jaunučių trečia buvo Auksė Diekontaitė.
Tarp jaunučių vaikinų triumfavo Lukas Kanonovas, antri buvo Danielius Motiečius ir Gabrielius Motiečius, trečiąsias vietas užėmė Augustas Mažeika bei Lukas Jankus.
