Lietuvos lengvaatlečių kalvė Nekrošaitė į treniravimo procesą integruoja pažangiausias mokslininkų technologijas

Biomechanikos mokslas padeda individualiai parinkti tinkamiausią techniką konkrečiai sportinei užduočiai atlikti. Geriausią rezultatą užtikrinanti technika gali skirtis tarp sportininkų, priklausomai nuo jų antropometrinių ypatybių, raumenų savybių ir sąveikos su aplinka.
Sporto mokslininkų ir biomechanikų vaidmuo – suteikti treneriams ir sportininkams vertingą informaciją, leidžiančią sudaryti optimalias sąlygas aukščiausiam rezultatui pasiekti. Nuolatinis universalios komandos bendradarbiavimas su sportininkais ir treneriais padeda atskleisti visą sportininko potencialą.
Nors bendradarbiavimą dažnai apsunkina modernios matavimo įrangos ir kvalifikuotų specialistų trūkumas, situacija palaipsniui gerėja – sporto bendruomenė ir universitetai vis labiau suvokia biomechaninių tyrimų svarbą, todėl didėja investicijos į infrastruktūrą ir mokslinius žmogiškuosius išteklius.
Šiuo metu Lietuvos sporto universiteto (LSU) mokslininkai turi galimybę vertinti sportininkų judesių biomechaniką naudodami SIMI sistemą. Ši įranga leidžia analizuoti 3D kūno segmentų, bendro masės centro, sąnarių judėjimo parametrus: poslinkį, kampą, judesių trukmę, amplitudę, greitį, pagreitį, tempą, sąnarių jėgos momentus. Taip pat pateikiami tarpsegmentinės koordinacijos grafikai ir brėžiamos judėjimo trajektorijos – tokios informacijos negalima gauti naudojantis įprastomis vaizdo kameromis ar išmaniaisiais telefonais.
Ypač svarbu tai, kad ši sistema skirta sportininkų technikai analizuoti realiomis sąlygomis – tiek varžybose ar treniruotėse, tiek lauke ar patalpose. Sportininkui nereikia jokių jutiklių ar žymeklių ant kūno, todėl nereikalingas papildomas pasirengimo ar laukimo laikas – sportininkai gali elgtis taip, kaip įprasta varžybų metu.
Su SIMI įranga dirba specialistas iš Italijos Matteo Genitrini. Zalcburgo universitete sporto biomechanikos daktaro disertaciją apgynęs italas į LSU atvyko po daugiau nei trejus metus trukusio darbo biomechanikos specialistu „Adidas“ įmonėje.
Pasak paties M. Genitrini, darbas Lietuvoje yra įdomus ir kupinas iššūkių, o patirtis iki šiol – itin teigiama. Pagrindinis jo tyrimų interesas – individualus sportininko profiliavimas, t. y. pagalba rengiant personalizuotas treniruočių programas bei judesių techniką, atsisakant vieningo („vienas tinka visiems“) treniravimo modelio.
Šiuo metu Lietuvoje SIMI įranga tik žengia pirmuosius žingsnius sportininkų pasaulyje. Planuojama daugiausia dėmesio skirti ieties ir disko metimo bei šuolio į tolį rungtims. M. Genitrini jau turėjo progą atlikti bandymus su žinomos ieties metimo trenerės Teresės Nekrošaitės auklėtiniais. Pasak trenerės ir 1992 m. Barselonos olimpinių žaidynių dalyvės, ši įranga itin gerai parodo kertinius sportininko metimo technikos niuansus.
„Su šia sistema labai aiškiai matosi, kur kūnas turi laikytis, o kur lūžta, – kalbėjo T. Nekrošaitė. – SIMI skeletas labai aiškiai rodo, kur sportininkas atlieka netinkamą judesį – linksta koja ar dubuo dirba neteisingai. Su šia sistema galime lyginti savo sportininkų technikas su elitiniais pasaulio lengvaatlečiais. Man tai labai patinka.“
Tuo metu Lietuvos sporto universiteto Sporto mokslo ir inovacijų instituto direktorius prof. Sigitas Kamandulis džiaugiasi didėjančiomis galimybėmis stiprinti taikomuosius sporto tyrimus.
„Aukščiausio lygio moksliniams tyrimams būtinas aiškus valstybinis požiūris ir atitinkama parama. Tikimės, kad SIMI įrangos įsigijimas bei biomechanikos specialistų pritraukimas ne tik pagerins sporto mokslo kokybę, bet ir sustiprins būsimų trenerių rengimą treniravimo sistemų studijų programoje“, – teigė S. Kamandulis.
LSU Sporto mokslo ir inovacijų instituto mokslinis potencialas stiprinamas naudojant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programos „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“ projekto lėšas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!