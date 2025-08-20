Tajus Juška pateko į pasaulio jaunimo plaukimo čempionato finalą

Kauniečiui priklauso ir 100 m peteliške Lietuvos rekordas – 52,46 sek., kurį jis pasiekė balandžio mėn. vykusiame Lietuvos plaukimo čempionate Vilniuje.
„Tikrai buvo sunku, tikrai atidaviau daug jėgų, tačiau manau, kad rytoj finale galima išspausti dar daugiau. Rezultatas tenkina labai. Padariau tą, ką ir tikėjausi padaryti, tačiau dar reikia viską išanalizuoti, nes plaukdamas padariau klaidelių“, – sakė T. Juška.
T. Juška finale pasirodys rytoj – 18.24 val. Tiesiogiai jo pasirodymą stebėti padės „Eurovision Sport“.
