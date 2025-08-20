Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Tajus Juška pateko į pasaulio jaunimo plaukimo čempionato finalą

2025-08-20 18:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 18:59

Ryte 10-tą rezultatą pademonstravęs Tajus Juška vakare pasaulio jaunimo plaukimo čempionate įveikė 100 m peteliške pusfinalio barjerą. Kaunietis distanciją nuplaukė per 52,61 sek. ir ketvirtu rezultatu pateko į rytoj vakare vyksiantį finalą. T. Juška šioje rungtyje šių metų liepą tapo ir Europos jaunimo čempionu.

Tajus Juška | „Stop“ kadras

0

Kauniečiui priklauso ir 100 m peteliške Lietuvos rekordas – 52,46 sek., kurį jis pasiekė balandžio mėn. vykusiame Lietuvos plaukimo čempionate Vilniuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikrai buvo sunku, tikrai atidaviau daug jėgų, tačiau manau, kad rytoj finale galima išspausti dar daugiau. Rezultatas tenkina labai. Padariau tą, ką ir tikėjausi padaryti, tačiau dar reikia viską išanalizuoti, nes plaukdamas padariau klaidelių“, – sakė T. Juška.

T. Juška finale pasirodys rytoj – 18.24 val. Tiesiogiai jo pasirodymą stebėti padės „Eurovision Sport“.

