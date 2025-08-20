Tajus Juška iškovojo vietą pasaulio jaunimo plaukimo čempionato pusfinalyje

Tajus Juška 100 m peteliške atrankos varžybose distanciją įveikė per 53.34 sek. ir pasiekė dešimtą rezultatą iš 85 dalyvių. Į pusfinalį pateko 16 geriausių sportininkų.
Greičiausias atrankoje buvo brazilas L. F. de Paula Filho, pasiekęs 52.48 sek. rezultatą. 100 m plaukimo peteliške pusfinalis vyks trečiadienį vakare.
Vakare taip pat vyks merginų 50 m plaukimo krūtine finalas, kuriame Lietuvai atstovaus Smiltė Plytnykaitė.
Merginų 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi atrankoje Sylvia Statkevičius (56.21 sek.) užėmė 17-ą vietą. Jai iki pusfinalio pritrūko vos 0.12 sek., todėl ji tapo pirmąja atsargine plaukike.
Kita lietuvė Ieva Jurkūnaitė (56.32 sek.) atrankoje liko 22-a tarp 109 dalyvių. Atrankos nugalėtoja tapo amerikietė Rylee Erisman, pasiekusi 53.17 sek. rezultatą.
