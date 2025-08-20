Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Tajus Juška iškovojo vietą pasaulio jaunimo plaukimo čempionato pusfinalyje

2025-08-20 13:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 13:14

Trečiadienį ryte Rumunijoje vykstančiame pasaulio jaunimo plaukimo čempionate startavo trys Lietuvos sportininkai. 

Tajus Juška | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Trečiadienį ryte Rumunijoje vykstančiame pasaulio jaunimo plaukimo čempionate startavo trys Lietuvos sportininkai. 

REKLAMA
0

Tajus Juška 100 m peteliške atrankos varžybose distanciją įveikė per 53.34 sek. ir pasiekė dešimtą rezultatą iš 85 dalyvių. Į pusfinalį pateko 16 geriausių sportininkų.

Greičiausias atrankoje buvo brazilas L. F. de Paula Filho, pasiekęs 52.48 sek. rezultatą. 100 m plaukimo peteliške pusfinalis vyks trečiadienį vakare.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vakare taip pat vyks merginų 50 m plaukimo krūtine finalas, kuriame Lietuvai atstovaus Smiltė Plytnykaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Merginų 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi atrankoje Sylvia Statkevičius (56.21 sek.) užėmė 17-ą vietą. Jai iki pusfinalio pritrūko vos 0.12 sek., todėl ji tapo pirmąja atsargine plaukike.

Kita lietuvė Ieva Jurkūnaitė (56.32 sek.) atrankoje liko 22-a tarp 109 dalyvių. Atrankos nugalėtoja tapo amerikietė Rylee Erisman, pasiekusi 53.17 sek. rezultatą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų