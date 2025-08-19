Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Pirma pasaulio jaunimo plaukimo čempionato diena: Lietuvos rekordai ir finalai

2025-08-19 21:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 21:24

Antradienį Otopenyje (Rumunija) startavusiame pasaulio jaunimo čempionate Smiltė Plytnykaitė (50 m krūtine) įveikė atrankos bei pusfinalio barjerus ir pateko į trečiadienį vyksiantį finalą. Savo ruožtu Lietuvos merginų komanda (4 x 200 m laisvu stiliumi) jau plaukė finale, o Herkus Andronatij (100 m krūtine) pagerino Lietuvos rekordą iki 17 metų.

Sylvia Statkevičius, Ieva Jurkūnaitė, Ieva Visockaitė, Ieva Nainytė | „Stop“ kadras

Antradienį Otopenyje (Rumunija) startavusiame pasaulio jaunimo čempionate Smiltė Plytnykaitė (50 m krūtine) įveikė atrankos bei pusfinalio barjerus ir pateko į trečiadienį vyksiantį finalą. Savo ruožtu Lietuvos merginų komanda (4 x 200 m laisvu stiliumi) jau plaukė finale, o Herkus Andronatij (100 m krūtine) pagerino Lietuvos rekordą iki 17 metų.

0

Iš viso pirmąją pasaulio jaunimo čempionato dieną pasirodė 7 iš 8 Lietuvos rinktinės sportininkų.

Pirmoji iš lietuvių į baseiną atrankose šoko S. Plytnykaitė. 50 m krūtine atranką vilnietė įveikė per 31,11 sek., nusileisdama tik Ralinai Giliazovai (30,89 sek.) ir į pusfinalį įplaukė antru geriausiu rezultatu. Kiek lėtesnis Smiltės plaukimas pusfinalyje (31,25 sek.) nesutrukdė patekti į trečiadienio vakarą vyksiantį finalą.

Pusfinalio nugalėtoja tapo amerikietė Rachel Mcalpin, kuri pusfinalyje pagerino asmeninį rekordą – 30,78 sek.

Po atrankos S. Plytnykaitė atviravo – pasaulio čempionės titulas – ne pagrindinis jos tikslas.

„Tiesiog noriu padaryti tai, ką galiu geriausiai, nors, žinoma, manyje yra tas mažas noras griebtis to medalio, tačiau tai nėra mano pagrindinis tikslas. Noriu mėgautis plaukimu“, – sakė vilnietė.

Penktu rezultatu į finalą patekusi lietuvė buvo dar labiau motyvuota, jos varžovė amerikietė pademonstravo geriausią šių metų jaunimo amžiaus grupės rezultatą 50 m plaukimo krūtine rungtyje.

„Plaukti sekėsi gerai. Manau, atidaviau viską, ką galėjau, tačiau čia yra 50 metrų, taupytis tokioje distancijoje neišeina. Dabar planas eiti ir žiūrėti su treneriu, analizuoti, ką blogai padariau pusfinalyje, kad klaidas ištaisyčiau finale“, – po pusfinalio sakė Smiltė.

Bendražygio Lietuvos rinktinėje rekordą iki 17 metų pagerinęs H. Andronatij 100 m krūtine įveikė per 1 min. 02,48 sek. (25 vieta). Drauge su juo toje pačioje rungtyje plaukęs Domas Vilimas – per 1 min. 03,37 sek. (32 vieta).

Po atrankos plaukimo klaipėdietis neslėpė: koreguotinų dalykų yra.

„Reikėtų paanalizuoti, pasižiūrėti filmuotą medžiagą. Kažką tvarkyti tikrai galiu, tobulėti kur dar yra“, – sakė Herkus.

Lietuvos merginų estafetės 4 x 200 m laisvu stilium komanda (Sylvia Statkevičius, Ieva Jurkūnaitė, Ieva Visockaitė, Ieva Nainytė) atranką įveikė per 8 min. 11,24 sek. ir septintu rezultatu pateko į vakare vykusį finalą. Jame lietuvės plaukė dar greičiau (8 min. 06,72 sek.), didžiąją dalį distancijos pretendavo į prizines vietas. S. Statkevičiaus vedamos lietuvės finale užėmė 7-ąją vietą.

Rytoj Otopenyje (Rumunija) atrankose pasirodys S. Statkevičius ir I. Jurkūnaitė (100 m laisvu stiliumi) ir Tajus Juška (100 m peteliške).

Sylvia Statkevičius, Ieva Jurkūnaitė, Ieva Nainytė ir Ieva Visockaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.
Lietuvos merginų komanda „įplaukė“ į pasaulio jaunimo čempionato finalą

