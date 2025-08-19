Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Kamaru Usmanas atskleidė, kokias klaidas titulinėje „UFC 319“ turnyro kovoje darė naujasis organizacijos čempionas

2025-08-19 21:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 21:21

Praėjusį savaitgalį Čikagoje (JAV) įvyko „UFC 319“ mišrių kovos menų turnyras, kurio pagrindinėje dvikovoje Chamzatas Čimajevas (15-0) absoliučiai dominavo imtynėse ir grumtynėse prieš Pietų Afrikos kovotoją Dricusą Du Plessį (23-3) ir po penkių raundų kovos vieningu teisėjų sprendimu (50-44, 50-44, 50-44) iškovojo vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą.

Kamaru Usmanas | Instagram.com nuotr

Buvęs pusvidutinio svorio kategorijos čempionas ir taip pat buvęs Ch. Čimajevo varžovas Kamaru Usmanas mano, kad naujasis čempionas per kovą prieš D. Du Plessį stengėsi taupyti energiją.

Dar prieš kovą K. Usmanas kėlė klausimų dėl D. du Plessio grumtynių, pastebėjęs, kad geriausias imtynininkas, su kuriuo šis buvo susitikęs, buvo Derekas Brunsonas, kuris jį pargriovė ir kontroliavo daugiau nei dvi minutes. Ch. Čimajevas pargriovė D. du Plessį 12 kartų ir kontroliavo daugiau nei 21 minutę, tačiau nė karto nebuvo arti pergalės skausmingu veiksmu.

K. Usmanas paaiškino kodėl.

„Ch. Čimajevas turi tokį įgūdį, kuris gali priversti tave atrodyti kaip vidurinės mokyklos imtynininką, – savo tinklalaidėje „Pound 4 Pound“ kartu su Henry Cejudo sakė K. Usmanas. – Tik tiek, bet net ir žiūrint matėsi, kad Ch. Čimajevas darė daug klaidų, kurios, mano manymu, būtų jam leidusios užbaigti kovą dar iki trečiojo raundo. Jis pateko į tokią poziciją, kad buvo pernelyg lengva, jis tarsi pats save kontroliavo. Turėjo suvaldyti emocijas, turėjo kontroliuoti savo ištvermę, nes nėra lengva dominuoti prieš tokį varžovą. Kai viskas klostosi gerai, smegenys nori pasipriešinimo. Pasipriešinimas parodo, kiek energijos reikia atiduoti. O kai viskas sekasi, tu negali įvertinti, kiek pastangų reikia.

Galbūt pabandai užbaigti kovą pirmajame raunde, o antrame atsistoji ir galvoji: „Oho, negaliu net rankų pakelti. Kodėl esu toks pavargęs?“ Ch. Čimajevas atliko fenomenalų darbą, nes viskas jam sekėsi. Bet vienoje vietoje, manau, jis galėjo pasiekti daug daugiau. Kai jis buvo iš nugaros, o D. Du Plessis ant keturių, Ch. Čimajevas tiesiog ramiai kontroliavo, pataikė keliais į šlaunį. Jis galėjo jį patraukti atgal arba uždėti svorį ant D. Du Plessio rankų, spausti galvą žemyn, vis spausti ir spausti. Galiu garantuoti – jei tai darai visą raundą, D. Du Plessis arba pats atsigula ant nugaros, arba daug lengviau atiduoda pozicijas, o tai leidžia atlikti smaugimą.“

Pats K. Usmanas vieną rimčiausių išbandymų Ch. Čimajevui pateikė „UFC 294“ turnyre, kai į kovą atėjęs per labai trumpą laiką ir kovodamas svorio kategorija aukščiau pralaimėjo skirtingu teisėjų sprendimu. Buvęs UFC pusvidutinio svorio čempionas trečią raundą laimėjo dviejų teisėjų kortelėse, o vieno teisėjo vertinimu – laimėjo antrą ir trečią raundus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

