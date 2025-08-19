Cory Josephą vilioja Eurolygos klubai: kanadietis nesulaukia NBA pasiūlymų

33 metų 188 cm ūgio kanadietis sulaukė Stambulo „Fenerbahče“ komandos dėmesio.
Be Eurolygos čempionų krepšininku domisi Belgrado „Crvena Zvezda“, Pirėjo „Olympiacos“ bei Belgrado „Partizan“ klubai.
Gynėjas vis dar tikisi sulaukti pasiūlymų iš NBA lygos, tačiau realu, kad taip nenutiks ir šis pradės svarstyti pasiūlymus iš Europos.
C. Josephas su San Antonijaus „Spurs“ ekipa 2014 metais ir NBA čempionu.
Krepšininkas praeitą sezoną per vidutiniškai 12 minučių rinkdavo 3,5 taško, atkovodavo 1,5 kamuolio ir atlikdavo 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
