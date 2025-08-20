Chamzato Čimajevo pergalė „UFC 319“ turnyre iškėlė jį į 4-ą vietą absoliučiame geriausių UFC kovotojų reitinge

Po šios kovos absoliučiame geriausių UFC vyrų kovotojų („pound for pound“) reitinge Ch. Čimajevas iš 14-os vietos šoktelėjo net į 4-ą. Tuo tarpu D. du Plessis iš 4-os pozicijos nugarmėjo į 11-ą.
Aukščiau už Ch. Čimajevą liko tik Ilia Topuria, Islamas Machačevas bei Merabas Dvališvilis. I. Topuria bei M. Dvališvilis yra dabartiniai UFC pasaulio čempionai, o I. Machačevas diržą neseniai atlaisvino ir ruošiasi keltis į aukštesnę svorio kategoriją.
Į 5-ą vietą nukrito Alexandre Pantoja, į 12-ą – Maxas Holloway, į 13-ą – Belalas Muhammadas, o į 14-ą – Armanas Carukijanas. Vieta 15-uke atsirado Šavkatui Rachmonovui.
Vidutinio svorio kategorijoje, čempionu tapus Ch. Čimajevui, pirma vieta reitinge skirta D. du Plessiui. Į 2-ą vietą nukrito Nassourdine‘as Imavovas, į 3-ią – Seanas Stricklandas.
Geriausių UFC vyrų kovotojų reitingas:
Puslengviame svoryje Lerone‘as Murphy, nokautavęs Aaroną Pico, aplenkė Brianą Ortegą su Arnoldu Allenu ir pakilo į 4-ą vietą. Lengvame svoryje Paddy Pimblettas pakilo iš 9-os vietos į 7-ą, už savęs palikdamas Mateuszą Gamrotą su Beneilu Dariushu.
Moterų minimalaus svorio kategorijoje Loopy Godinez po pergalės prieš Jessicą Andradę iš 11-os vietos šoktelėjo į 6-ą, o jos varžovė iš 5-os vietos nukrito į 9-ą. Vieta 5-uke dabar atsirado Mackenzie Dern.
Moterų svorio kategorijoje iki 56,7 kg Jasmine Jasudavicius liko 5-a, o Rose Namajunas – 7-a. Taip pat R. Namajunas patenka į absoliutų geriausių UFC moterų kovotojų („pound for pound“) reitingą, kur lieka 12-a.
