  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Dovydas Jukna pelnė du įvarčius pirmose rungtynėse Kanadoje

2025-08-20 13:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 13:00

„Rimouski Oceanic“ nuotr. | Instagram.com nuotr

18-metis Lietuvos ledo ritulio talentas Dovydas Jukna galingai pradėjo pasiruošimą elitinės Kanados jaunimo lygos (QMJHL) sezonui.

0

Praėjusią naktį ikisezoninėse rungtynėse „Rimouski Oceanic“ su D. Jukna 2:9 neprilygo „Victoriaville Tigers“, o lietuvis buvo geriausias komandos žaidėjas. Pirmajame penkete žaidęs lietuvis pelnė abu komandos įvarčius, 4 kartus smūgiavo į vartų plotą, gavo 4 baudos min. ir atliko 1 jėgos veiksmą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynių pradžioje po D. Juknos įvarčio rezultatas buvo tapęs 1:1. Antrąjį įvartį lietuvis pelnė trečiojo kėlinio pradžioje, kai realizavo kiekybinę persvarą. Tiesa, tuo metu „Rimouski Oceanic“ realių vilčių kovoti dėl pergalės nebeturėjo.

Praėjusiame QMJHL sezone „Rimouski Oceanic“ suklupo tik finale, o „Victoriaville Tigers“ buvo blogiausia viso čempionato komanda.

