Dovydas Jukna pelnė du įvarčius pirmose rungtynėse Kanadoje

Praėjusią naktį ikisezoninėse rungtynėse „Rimouski Oceanic“ su D. Jukna 2:9 neprilygo „Victoriaville Tigers“, o lietuvis buvo geriausias komandos žaidėjas. Pirmajame penkete žaidęs lietuvis pelnė abu komandos įvarčius, 4 kartus smūgiavo į vartų plotą, gavo 4 baudos min. ir atliko 1 jėgos veiksmą.
Rungtynių pradžioje po D. Juknos įvarčio rezultatas buvo tapęs 1:1. Antrąjį įvartį lietuvis pelnė trečiojo kėlinio pradžioje, kai realizavo kiekybinę persvarą. Tiesa, tuo metu „Rimouski Oceanic“ realių vilčių kovoti dėl pergalės nebeturėjo.
Praėjusiame QMJHL sezone „Rimouski Oceanic“ suklupo tik finale, o „Victoriaville Tigers“ buvo blogiausia viso čempionato komanda.
