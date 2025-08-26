Jonas Kalaminskas ir Titas Puronas – pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionato pusfinalyje

Fechtavime geriausiai pasirodė Jonas Kalaminskas ir Titas Puronas, abu surinkę po 238 taškus (atitinkamai 9-oje ir 7-oje vietose savo grupėse). Liutauras Valeika liko 11-as – 18 dūrių (226 tšk.), Paulius Vagnorius – 15-as (214 tšk.), Lukas Lagunavičius – 19-as (208 tšk.), Danielius Javensaper – 21-as (202 tšk.), o Juras Sandanavičius – 27-as (184 tšk.).
Kliūčių ruože ryškiausiai suspindėjo Lukas Lagunavičius, finišavęs 4-as (0:25,37). Gerą laiką pademonstravo ir Titas Puronas (11-oji vieta, 0:33,29).
Plaukime išsiskyrė Ignas Zaveckas – jis savo grupėje užėmė 1-ąją vietą (2:02,79). Jonas Kalaminskas nuplaukė per 2:09,73, Danielius Javensaper – per 2:13,54.
Lemiamoje bėgimo ir šaudymo rungtyje Jonas Kalaminskas, išbėgęs 8-as, šią poziciją išlaikė iki paskutinio rato, kai visi A grupės 12 sportininkų, patekusių į pusfinalį, finišavo kartu, o priešakyje bėgo Jonas. Titas Puronas kvalifikaciniame bėgime stabiliai laikėsi 10-oje vietoje ir užsitikrino kelialapį į pusfinalį.
„Diena buvo įtempta – startavo net 95 stipriausi pasaulio penkiakovininkai, todėl konkurencija milžiniška. Mūsų sportininkai kovojo su ugnele ir parodė solidžių rezultatų. Turime kuo didžiuotis – ši jauna komanda jau šiandien įrodė, kad yra pasirengusi varžytis su stipriausiais pasaulyje,“ – sakė LŠPF prezidentas Aistis Baronas.
Po vyrų kvalifikacijos vyko iškilminga atidarymo ceremonija. Susirinkusius sveikino LŠPF prezidentas Aistis Baronas bei švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas, o čempionatą oficialiai atidarė UIPM prezidentas Robas Stullas.
Rytoj, rugpjūčio 27 d., vyks moterų kvalifikacija. Ketvirtadienį ir penktadienį sportininkai kovos dėl vietų finaluose, kurie bus surengti pagal atnaujintą olimpinių žaidynių formatą, o pasaulio čempionai paaiškės šeštadienį. Papildomos įtampos finalinėms kovoms suteiks garbingi svečiai – Kaune laukiama Monako princo Alberto II, Tarptautinio olimpinio komiteto olimpinės programos direktoriaus Karlo Stosso bei UIPM garbės prezidento Klauso Shormanno.
Žiūrovų laukia ne tik pajėgiausi pasaulio penkiakovininkai, bet ir pramoginė programa. Penktadienį po moterų pusfinalio kliūčių ruože jėgas išbandys belgų kilmės plento dviratininkas ir turinio kūrėjas Remy De Mey bei atlikėjas Vaidotas Baumila. Šeštadienį po vyrų finalo žiūrovų lauks elektroninės muzikos dueto „Ten Walls x GØYA“ koncertas ir DJ Mamania pasirodymas.
