Alytiškiai – 2025 m. Lenkijos kanupolo taurės nugalėtojai

Vaikų U-12 komanda žaidė ketvirtame („Panda“) divizione. Grupės rungtynes pradėjo pergale prieš Lešno bendraamžius. Kitose grupės rungtynėse alytiškiai patyrė du pralaimėjimus prieš Katovicų ir Chočno komandas. Mūsų komanda grupėje užėmė trečiąją vietą ir kitą dieną žaidė dėl 5-7 vietos. Kovoje dėl penktosios vietos mūsų sportininkai iškovojo dvi pergales ir užėmė 5 vietą. Komandoje žaidė Armandas Sakalauskas (komandos kapitonas), Majus Sukarevičius, Rokas Supranavičius, Eilandas Sakalauskas, Nojus ir Arminas Jonauskai.
Vaikų U-14 komanda žaidė trečiame divizione. Grupės varžybose mūsų komanda iškovojo keturias pergales, užėmė pirmąją vietą grupėje ir toliau kovą tęsė pusfinalyje. Pusfinalio rungtynėse nugalėjo bendraamžius iš Trakų ir finale susitiko su Varšuvos komanda. Finalo rungtynės buvo įtemptos ir sunkios, tačiau mūsų sportininkai laimėjo 6:5 ir iškovojo pirmąją vietą bei antrus metus iš eilės laimėjo Lenkijos kanupolo taurę šioje amžiaus grupėje. Mūsų komandoje žaidė Pijus Baranauskas (komandos kapitonas), Vakaris Sukackas, Adrijus Baranauskas, Gustas Supranavičius, Augustas Voveris ir Mantas Karpis, komandos treneriai Kęstutis Dambrauskas ir Rimas Sukackas.
Pirmame (elitiniame) divizione SET Kaniovo komandos sudėtyje žaidė alytiškis Karolis Latauskas. Karolis su komanda finale po įtemptos kovos patyrė pralaimėjimą Varšuvos komandai ir užėmė antrąją vietą bei galutinėje įskaitoje po keturių etapų liko antri. Karolio su komanda dar rugsėjo mėnesį laukia Europos klubų čempionatas, kuris vyks rugsėjo antroje pusėje Lenkijoje.
